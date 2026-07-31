DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”

Los últimos días en Colo Colo han estado movidos por el fichaje del portero caboverdiano Vozinha. El guardameta llegó a un acuerdo con el cacique para defender la camiseta alba por seis meses, con la opción de ampliar el vínculo por un año más.

Si bien su llegada a Chile se esperaba para este jueves, el arquero aún no ha pisado el territorio nacional. Sin embargo, desde Macul señalan que esto está próximo a ocurrir.

En la previa del duelo entre Colo Colo y Everton, el técnico Fernando Ortiz tomó la palabra para referirse al arquero.

“Sí, tuve un diálogo. La verdad es que intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta, Josimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros”, señaló el DT.

“Obviamente tiene sus temas personales. Quizá la ansiedad que genera por querer tener a una figura como él en nuestro fútbol es entendible. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él”, complementó Ortiz.

La espera

La demora en la llegada de Vozinha a Chile ha sido tratada por diversos medios internacionales, en especial por el impacto que tuvo en el Mundial de Norteamérica.

“Expectación en Chile ante nuevo retraso de Vozinha para unirse al Colo Colo”, tituló Infobae.

“El guardameta africano, que tiene un acuerdo para vincularse a Colo Colo, no habría tomado el vuelo que supuestamente debía traerlo desde Madrid esta mañana, según reseñan medios chilenos, a la espera de un pronunciamiento del club“, apunta el sitio.

En ABC de Paraguay también dieron espacio a la noticia. “La llegada a Chile del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, se ha retrasado por segunda ocasión este jueves”, señala el medio.

En Prensa Latina van más allá y exponen preocupación en Macul. “Inquietud en Colo Colo ante postergación de viaje de Vozinha a Chile”, titulan.

En tanto, el portal Transfers News Live, que publica los fichajes a nivel internacional, no se quedó al margen de la situación que inquieta al Cacique. “Alerta: Vozinha tiene en shock al fútbol chileno tras confirmarse que no abordó su vuelo programado desde Portugal a Chile, a pesar de que estaba previsto que llegara el jueves”.

“No se cree que la razón sea personal. En medio de la incertidumbre, el club marroquí Renaissance Sportive Berkane —que recientemente nombró al exentrenador de la selección de Cabo Verde, Bubista— se dice que ha hecho una oferta al portero de 40 años”, añadieron.

Un paso clave

Este viernes, además, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó la excepción para que el caboverdiano pudiera lucir “Vozinha” en su espalda. Los 16 clubes de Primera División se pronunciaron a favor, en un conteo que se realizó de manera individual.

La reunión duró apenas 30 minutos. Se retrasó por el ingreso tardío de Deportes La Serena. En la cita, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, confesó que aún no estaba firmado el contrato con el portero, que se anotó como una de las revelaciones del Mundial. De paso, expuso que una de las exigencias de Vozinha era poder utilizar su apodo en la camiseta dada su identificación y reconocimiento mundial con esa referencia.