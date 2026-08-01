La inesperada confesión de Aníbal Mosa a los clubes sobre la negociación por Vozinha para cambiar las bases del torneo.

Aníbal Mosa fue sincero. En el Consejo Extraordinario de Presidentes realizado este viernes de forma virtual, el timonel de Blanco y Negro transparentó cuál era una de las principales exigencias de Josimar José Évora Dias para fichar en Colo Colo: poder utilizar su popular apodo “Vozinha” en la camiseta del Cacique.

El artículo 36 de las bases de la Liga de Primera prohíbe el uso de sobrenombres. Esta reglamentación se transformó en una de las aristas más complejas de la negociación entre los albos y el arquero de Cabo Verde, quien alcanzó fama global tras sus buenas actuaciones en el Mundial 2026, donde brilló ante potencias como España, Uruguay y Argentina.

Ante esta situación, el conjunto de Pedreros hizo una solicitud formal a la ANFP, que convocó a los clubes para votar un cambio en la reglamentación del campeonato para permitirle a Vozinha llevar su apodo en el uniforme. Todos los presentes debían estar de acuerdo. Y así ocurrió. La aprobación fue unánime.

Vozinha, en el Mundial. Zhang Chen

No hay un contrato firmado

El Consejo Extraordinario de Presidentes estaba fijado a las 13 horas de este viernes. La reunión telemática duró apenas 30 minutos y solo se retrasó por el ingreso tardío de Deportes La Serena. Además de dejar claro que uno de los requisitos del africano era lucir su apodo en la casaquilla, Aníbal Mosa también confesó que el contrato con el portero aún no estaba firmado.

El acuerdo entre Colo Colo y Vozinha, elegido por los hinchas como el arquero del equipo ideal de la Copa del Mundo, es por seis meses, es decir, hasta diciembre de 2026. Eso sí, el vínculo puede extenderse por un año más. En términos económicos, el jugador recibirá cerca de US$ 30 mil mensuales, entre sueldo y arriendo de pase.

Pese a que el contrato entre las partes no está firmado, el Cacique anunció al futbolista el viernes 24 de julio, previo al triunfo sobre Deportes Limache, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera. Sin embargo, Vozinha jamás reaccionó a la publicación de los albos. Es más, desde aquel día nunca se ha manifestado en redes sociales respecto a su posible llegada a Macul. Aquello comenzó a generar incertidumbre entre los hinchas. Y también al interior de Blanco y Negro.

Para colmo, el arquero debía llegar el martes pasado a Chile, pero no lo hizo. ¿La excusa? No tener visa de trabajo. Luego, desde su círculo señalaron que arribaría el jueves 30. Tampoco llegó. Esta vez la razón fueron problemas personales, según Jaime Pizarro, director de la sociedad anónima, quien aprovechó de hacerle una sutil advertencia al jugador de 40 años.

“Todo indica, por las conversaciones con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Hay que tener un plazo, porque es absolutamente razonable”, señaló el Káiser, inquieto ante el retraso en la llegada del arquero, que además tiene agendado un evento en Río, el 5 de agosto.

En tanto, Fernando Ortiz contó que habló con él. “Tuve un diálogo. Intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan. A mí me gusta Josimar, como es su nombre. Lo vi feliz, si bien su forma no es tan expresiva”, reveló el DT de Colo Colo.