Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

Fue en 1979 cuando se creó el Fondo Común Municipal (FCM) bajo la idea de generar mayor equidad territorial entre comunas. A través de él, las zonas con más recursos comenzarían a aportar dinero de sus contribuyentes hacia otras comunas más vulnerables . Ahora, con la exención de contribuciones para adultos mayores contemplada en la megarreforma del gobierno, a un paso de convertirse en ley, las comunas de mayores ingresos seguirán entregando recursos al FCM, aunque menos que hasta ahora. Esto, porque su aporte disminuirá en la misma proporción en que caigan sus ingresos por la exención del pago de contribuciones a los vecinos mayores de 65 años. Y esas platas que los municipios dejarán de recaudar serán repuestas por la Tesorería General de la República (TGR) vía impuestos generales. Justamente, ese ha sido uno de los focos de críticas de alcaldes opositores.

La Tercera accedió vía Ley de Transparencia de parte del Ministerio de Hacienda al detalle de cuánto dejará de aportar cada comuna a los $ 122.527.177.679 que actualmente van al FCM gracias al aporte de las contribuciones de los mayores de 65 años.

Históricamente -según la TGR- comunas como Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura aportan más al fondo , mientras que las que más reciben recursos son Puente Alto, Maipú, Valparaíso, La Florida y Temuco.

A modo de ejemplo, la ley exige que un 65% de lo recaudado por Las Condes en contribuciones se destine a las comunas más vulnerables. Para otros municipios el guarismo es de 60%.

Los alcaldes de oposición.

Durante 2025 y acorde a datos de la TGR, Las Condes recaudó unos $ 256.492 millones de las contribuciones, de los cuales un 65% debe destinar al FCM, es decir, $ 166.719 millones aporta al reparto . Con la ley aprobada, los datos de Hacienda indican que Las Condes dejará de aportar $ 24,7 mil millones al FCM al recibir menos dinero por eximir a sus vecinos mayores de 65 años del pago. Ese dinero representa un 15% del total que aporta ahora.

Esta comuna encabeza el ranking de las que más plata dejarán de aportar al FCM. En segundo lugar está Vitacura, que dejará de pasar unos $ 14,1 mil millones, y luego figura Lo Barnechea, con unos $ 12,5 mil millones.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

Entre estas tres comunas dejarán de aportar unos $ 51 mil millones al FCM, lo que representa el 42% de los $ 122 mil millones en total que el gobierno compensará para dejar intacto el FCM.

Después figuran Providencia con $ 5,7 mil millones, La Reina con $ 4,9 mil millones, Viña del Mar con $ 4,7 mil millones, Ñuñoa con $ 4 mil millones y Zapallar con $ 2,5 mil millones.

Menor aporte al Fondo Común Municipal.

Tensión entre alcaldes

Tras Las Condes, la comuna que más recauda de contribuciones, con unos $ 126.855 millones, es Lo Barnechea. Ellos aportan un 60% de eso al fondo, por un total de $ 76.113 millones. Los $ 12.542 millones menos que -según Hacienda- dejarán de entregar representan un 16,4% del total .

Vitacura está en tercer lugar de recaudación y su 65% de aporte al fondo equivale a $ 75.086 millones. El cálculo de Hacienda es que dejará de aportar $ 14.176 millones al eximir a sus mayores de 65 años, que equivalen al 18,8% de lo que entrega hoy.

La otra disputa que han dado los alcaldes opositores, impulsados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca), es que los otros US$ 70 millones que los municipios dejarán de recaudar y que actualmente no van al FCM, sí sean inyectados al fondo y distribuidos equitativamente para las comunas más vulnerables, considerando que según como está la ley será también el Fisco el que compensará el dinero a las comunas vía impuestos. Lo que contraargumentan los jefes comunales oficialistas, alineados con la propuesta actual de compensación del gobierno, es que cada presupuesto municipal debe quedar tal cual , independiente de dónde provenga el dinero. Dicho punto será votado en el Senado el 4 de agosto y el Ejecutivo contaría con los votos.

El FCM, hasta aquí, ha servido como una política pública de equidad territorial. Durante el 2025, la TGR gestionó un total de $ 2.714.410 millones para los municipios del país. El fondo, además del impuesto territorial, es compuesto por otros conceptos como permisos de circulación, patentes comerciales y multas, entre otros.

Durante 2025, Puente Alto recibió $ 86.068 millones, Maipú unos $ 70.751 millones, Valparaíso unos $ 40.154 millones y La Florida un total de $ 39.646 millones. Dichos montos se mantendrán intactos, pero ahora serán repuestos por las arcas fiscales.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

¿Comunas más longevas?

Parte del análisis que han hecho diversas comunas es cómo irán envejeciendo sus vecinos, lo que implicará que gradualmente más personas se irán eximiendo de las contribuciones. Eso, particularmente en Vitacura, ha sido una preocupación, lo que se ve refrendado en otros datos de Hacienda obtenidos por Transparencia: la proporción de viviendas que serán beneficiadas en este proyecto de exención, comparado con el total de inmuebles en cada comuna.

La que lidera el ranking en términos proporcionales es Vitacura, comuna que tiene 34.931 inmuebles habitacionales, de los cuales unos 8.417 serán beneficiados con la exención, equivalente al 24,1% . Para dicho cálculo se consideró el total de propiedades en la comuna, incluyendo las que ya están exentas antes de entrada en vigencia de la ley.

En segundo lugar está La Reina, con un 19,1% (unas 5.740 propiedades beneficiadas) de un total de 30.089. Más atrás está Las Condes, donde un 18,8% de las propiedades se verá beneficiado. En Zapallar, de las 6.114 propiedades totales se verá beneficiado el 16,8%, es decir 1.029. Después figuran Lo Barnechea (15,6%), Pirque (14,1%) y Providencia (13,8%).

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

Hay 10 comunas donde más del 10% del total de propietarios se verá beneficiado y según Hacienda son un total de 192 mil viviendas las que se verán exentas en Chile con la aprobación de la ley.