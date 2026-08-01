Carabinero abate a delincuente tras intento de encerrona en San Miguel

La noche de este viernes, un delincuente murió abatido por un funcionario de Carabineros, luego de que el efectivo policial sufriera un intento de encerrona en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró alrededor de las 20.30 horas en la intersección de Departamental al llegar a Gran Avenida, instante en que dos sujetos intimidaron al policía mientras se movilizaba en su vehículo particular, en compañía de su familia, compuesta por su esposa e hija lactante.

En ese instante, el funcionario que se encontraba de civil y que cumple funciones como guardia del Palacio de La Moneda, extrajo su arma particular y disparó en al menos tres oportunidades, dando alcance a uno de los maleantes, que cayó muerto a unos metros del lugar.

El Ministerio Público, una vez que tomó conocimiento del hecho, encargó las diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, señaló que “la víctima, que es un funcionario de Carabineros de Chile, se encontraba manejando su vehículo particular por avenida Departamental, en dirección al poniente, instante que es abordado por dos sujetos, quienes uno, posiblemente premunido con un arma de fuego, lo intimidan, por lo cual él hace uso de su arma particular, que lleva consigo, y efectúa tres disparos".

“Uno de ellos impacta directamente en uno de estos sujetos, quien fallece debido a la gravedad de las lesiones, unos metros más hacia el oriente, por la avenida Departamental”, detalló el subprefecto Briones.

En esa línea, el funcionario de la PDI detalló que se trabaja en el sitio del suceso, como también en determinar la cantidad de heridas del delincuente, además de conocer su identidad, porque al cierre de esta nota aún no era identificado.

Además, se trabajaba en identificar al segundo antisocial, que huyó del lugar, por lo que se desplegaron las fuerzas policiales.

De acuerdo con la dinámica de los hechos, desde la PDI señalaron que los dos sujetos se dirigieron directamente al vehículo del policía con la intención de cometer un ilícito.