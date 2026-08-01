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    Política

    Carlos Durán (FA): “Es una falsa dicotomía pensar que la oposición debe optar entre la firmeza o la postura negociadora”

    El exjefe de gabinete de Gabriel Boric que postula al comité central del Frente Amplio -en la lista vinculada a la actual presidenta, Constanza Martínez- dice que la relevancia del partido "se va a medir en la capacidad que esta tenga de interpretar a la ciudadanía".

    David TralmaPor 
    David Tralma
    30 Julio 2026 Entrevista a Carlos Duran, ex jefe de Gabinete del ex Presidente Gabriel Boric Foto: Andres Perez Andres Perez

    Tras abandonar el poder, Carlos Durán, exjefe de gabinete del expresidente Gabriel Boric, tomó la decisión de involucrarse en la política interna de su partido, el Frente Amplio (FA).

    El paso que dio en esa dirección fue aceptar el ofrecimiento que le hicieron en su sector y competir en las próximas elecciones del comité central del FA -15 y 16 de agosto-, en la lista de Constanza Martínez.

    30 Julio 2026 Entrevista a Carlos Duran, ex jefe de Gabinete del ex Presidente Gabriel Boric Foto: Andres Perez Andres Perez

    ¿Qué se juega el FA en esta elección?

    Estas primeras elecciones son el momento para consolidar un trabajo político que viene desde hace muchos años, que tiene en este momento ya de sellar el rol protagónico que el FA requiere tener de cara al futuro.

    ¿Cómo debería ser la actitud de ustedes con Kast?

    Es una falsa dicotomía pensar que la oposición debe optar entre la firmeza o la postura negociadora. Hay que ser muy firmes en defender los avances sociales, oponernos a las regresiones, pero al mismo tiempo estar siempre disponibles a conversar, a dialogar y a llegar a acuerdos. No es para nada incompatible. Es un error pensar que la oposición tiene que optar entre una de ambas alternativas.

    ¿Comparte que no tienen incidencia en la discusión pública?

    Ser incidente no significa meterle un articulado a un proyecto de ley. Todos nuestros parlamentarios y dirigentes fueron sumamente incidentes en poner en el debate público los efectos de esta megarreforma.

    Se ha planteado la necesidad de un primus inter pares en la oposición. ¿Cree que el FA puede jugar ese rol?

    La unidad política de las fuerzas de izquierda es una condición fundamental, el punto de partida. Cómo se relacionan los partidos, quiénes adquieren una posición de mayor predominio o no es una cuestión completamente secundaria.

    Entonces, ¿no se deberían imponer estas figuras? Varios lo han planteado, entre ellos el exministro Elizalde.

    No creo que sea una conversación relevante para la oposición. La primera condición de todo esto es la unidad. Lo que haga la oposición y lo que hagan las fuerzas progresistas es un asunto de las fuerzas progresistas y no del gobierno.

    30 Julio 2026 Entrevista a Carlos Duran, ex jefe de Gabinete del ex Presidente Gabriel Boric Foto: Andres Perez Andres Perez

    ¿Cuál es el rol que van a jugar en esto las figuras más importantes del gobierno del expresidente Boric?

    Nuestro gobierno estuvo conformado por un conjunto muy diverso de figuras. Estoy seguro de que están siendo actores clave para la recomposición del proyecto progresista en lo público y al interior de sus respectivos partidos.

    ¿Tienen una mayor responsabilidad en este intento de ordenar al bloque?

    Todos estos personeros están haciendo el trabajo que les corresponde dentro o fuera de los partidos, pero yo diría que la principal responsabilidad en la oposición está en la institucionalidad de sus partidos. No hay una figura en particular que yo te pudiera decir que es la que va a resolver los temas.

    ¿Ni siquiera el expresidente Boric?

    Es un referente fundamental del presente y del futuro.

    ¿Pero él no está llamado a jugar este rol?

    Los partidos políticos tienen un rol que es irreemplazable en esto.

    En el futuro, ¿deberían jugar un papel más fundamental en la rearticulación del sector?

    La rearticulación del sector es una tarea que tiene varias patas. Una tiene que ver con el trabajo en el Congreso. Otra tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de los centros de estudio. Por sobre todo, te diría, hay un tercer elemento que tiene que ver con la relación con la ciudadanía. Todos quienes formaron parte del gobierno, estoy seguro que en alguna de esas dimensiones va a estar actuando con mucha energía.

    30 Julio 2026 Entrevista a Carlos Duran, ex jefe de Gabinete del ex Presidente Gabriel Boric Foto: Andres Perez Andres Perez

    Dijo que la incidencia no se mide en cambiar un articulado de un proyecto...

    La incidencia de la oposición se va a medir en la capacidad que esta tenga de interpretar a la ciudadanía.

    Y en la práctica, ¿cómo se hace eso?

    En el debate público, trabajo territorial, trabajo de nuestros alcaldes y levantar cuáles son los temas críticos.

    ¿Quedó conforme con el rendimiento de la oposición ante la megarreforma?

    La oposición hizo un trabajo que fue capaz de levantar las alertas y de poner las críticas donde había que ponerlas.

    Queda la impresión de que se hizo todo bien…

    No, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Siempre es bueno que exista la mayor cohesión posible. Hubo momentos donde esa cohesión no se mostró de modo pleno, como por ejemplo en este impasse de los senadores PPD.

    Se ha visto más activo en redes sociales al expresidente, compartiendo críticas al gobierno de Kast. ¿A qué cree que se debe?

    El expresidente es un ciudadano y observador de lo que ocurre en el país. No hay más vuelta que darle. Eso habría que preguntárselo al expresidente.

    ¿Cree que él sigue siendo el principal antagonista de este gobierno?

    Espero que el principal adversario de este gobierno sean las ideas progresistas y no una persona u otra.

    ¿Esperaban una ofensiva tan fuerte en contra de ustedes?

    Sí, es que cuando republicanos y Kast eran oposición a este gobierno, todos y cada una de las cuestiones que ocurrían en nuestro país eran responsabilidad del gobierno. Le ha costado al gobierno escapar de la lógica oposicional. Esperaría que el gobierno se dedique a gobernar.

    Cuando llegaron al poder les dejaron una guitarra, para dar cuenta del dicho “otra cosa es con guitarra”. ¿Cree que se aplica también para este gobierno?

    Se han visto modificaciones respecto de su disposición inicial. Se ha visto evidenciado en un área en particular: la seguridad. Se llegó señalando que Chile era un desastre y hoy un ministro como Arrau reconoce que las políticas de seguridad son de Estado. En materia de seguridad hay brotes verdes respecto de una mayor humildad. No es total, pero lo veo con algo de claridad.

    Más sobre:Carlos DuránDuránGabriel BoricBoricFAFrente AmplioOposiciónLT Sábado

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