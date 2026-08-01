Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

17:13 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 64 km al sudeste de Mina La Escondida y a una profundidad de 104 km.

17:06 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 95 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a una profundidad de 197 km.

13:43 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 51 km al noreste de Ollagüe y a una profundidad de 222 km.

13:14 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 69 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a una profundidad de 220 km.

11:42 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 30 km al sureste de Rancagua y a una profundidad de 117 km.

11:23 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 73 km al suroeste de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 103 km.

10:52 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 87 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a una profundidad de 157 km.

08:19 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 70 km al norte de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 200 km.

07:49 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 62 km al noroeste de Mina La Escondida y a una profundidad de 83 km.

07:46 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 45 km al noreste de Calama y a una profundidad de 102 km.

06:35 horas

Sismo de magnitud 3.8, ocurrido a 59 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 226 km.

06:03 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 66 km al este de San Fabián y a una profundidad de 188 km.

05:59 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 75 km al este de Socaire y a una profundidad de 247 km.

05:02 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 91 km al este de Socaire y a una profundidad de 237 km.

03:57 horas

Sismo de magnitud 3.9, ocurrido a 28 km al noreste de Calama y a una profundidad de 106 km.

03:50 horas

Sismo de magnitud 3.8, ocurrido a 27 km al suroeste de Ollagüe y a una profundidad de 134 km.

03:27 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 59 km al sur de Camiña y a una profundidad de 108 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: