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    Nuevo golpe para Dibu Martínez: Juventus descarta su fichaje tras alza de precio por parte del Aston Villa

    El guardameta deberá volver al cuadro británico para incorporarse a la pretemporada en el plantel de Unai Emery.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Nuevo golpe para Dibu Martínez: Juventus descarta su fichaje tras alza de precio por parte del Aston Villa. Li Ming

    Emiliano Martínez no llegará la Juventus. De acuerdo a lo publicado por diversos medios europeos, la Vecchia Signora suspendió las negociaciones para reforzarse con el guardameta argentuno durante este mercado de fichajes. El club italiano decidió retirarse de la operación y comunicó a Aston Villa que no avanzará en la contratación del arquero argentino.

    La decisión había sido adoptada por la dirigencia de Juventus hace algunos días y fue informada oficialmente al club inglés en las últimas horas.

    El principal motivo fue el costo de la transferencia del arquero de la selección argentina. En Turín consideraron que las condiciones económicas planteadas por Aston Villa superaban el presupuesto que el club destinó para este mercado.

    Martínez en Argentina. Foto: @emi_martinez26 pc

    Desde Birmingham fijaron un valor de 11,5 millones de dólares para concretar la salida del arquero de 33 años. La cifra terminó por frenar las conversaciones entre ambas instituciones.

    La postura de Aston Villa sobre el futuro del campeón del mundo también había sido manifestada públicamente por su director deportivo, Damian Vidagany. “No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”, señaló.

    Con el cierre de esta negociación, Martínez continuará en Aston Villa, club con el que tiene contrato vigente hasta 2029. El arquero se incorporará al plantel dirigido por Unai Emery para el inicio de la pretemporada, mientras la institución inglesa busca mantener la base del equipo para afrontar una nueva participación en la Champions League.

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