Martínez busca la reelección en el FA: apunta a “resistir” al gobierno de Kast y “retomar” el Ejecutivo en 2030

Los candidatos a la dirección nacional de Un Frente Amplio para Chile, encabezados por la timonel del partido y candidata a la reelección, Constanza Martínez, se reunieron durante este domingo con la militancia del FA.

De cara a las elecciones internas de la colectividad, fijadas para el 15 y 16 de agosto, la lista presentó en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) su programa de trabajo construido participativamente con propuestas para el partido.

Además de Martínez, en el encuentro participaron el secretario general del partido, Andrés Couble y el exministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, además de otros integrantes de la lista.

La actual presidenta del FA, que busca mantener el liderazgo tras dos años, afirmó que Un Frente Amplio para Chile responde al orgullo por los avances de la colectividad, “que en solo dos años logró consolidarse en un partido de unidad” y que consiguió “la bancada más grande de la oposición”, además de desarrollar un congreso ideológico que les entregó los lineamientos para esta segunda etapa, cuando terminó la administración de Gabriel Boric.

“Decidimos levantar una lista a la dirección nacional que reconozca ese camino que hemos ido construyendo, pero que también entienda que es necesario dar un paso más“, ahondó.

En este sentido, señaló que han escuchado a vecinos y a la militancia, con una invitación abierta a estos últimos que superó los 360 participantes en un proceso programático. Esta instancia derivó en las medidas que la lista presentó durante este domingo “para hacer de nuestro partido uno más fuerte, más organizado y más preparado para dar la batalla a la ultraderecha y darle una alternativa de justicia social a nuestro país”, indicó Martínez.

Sobre este punto, la frenteamplista manifestó que “ tenemos un gobierno de ultraderecha que nos está haciendo retroceder en años de conquistas y para eso no basta simplemente estar muy enojado en redes, ni simplemente mencionar qué cosas están mal”.

Así, afirmó que la invitación de su lista es “organizar esa esperanza, que podamos resistir al Gobierno de José Antonio Kast, pero también prepararnos para retomar el gobierno en el 2030,no solo por un cargo, sino para poder construir la fuerza social y política que necesitamos para tener un país, un Chile más justo”.