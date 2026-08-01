Álvaro Ortiz reafirma apoyo de la DC a la revisión de mochilas y confirma suspensión preventiva de vicepresidenta de la DC

En el marco de la conmemoración de los 69 años de la Democracia Cristiana (DC), el presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, abordó este sábado la discusión sobre la revisión de mochilas en establecimientos educacionales y la situación de la vicepresidenta nacional María Carolina Inostroza, quien suspendió preventivamente su participación en la mesa nacional del partido.

Consultado por la revisión de mochilas tras el homicidio ocurrido esta semana en un establecimiento educacional de San Bernardo, Ortiz señaló que la bancada de diputados de la DC respaldó la iniciativa cuando fue votada en la Cámara.

“Nosotros, como bancada, al momento de votar esto en la Cámara de Diputados, votamos de manera unánime a favor de lo que planteó el Gobierno”, afirmó.

Álvaro Ortiz confirma suspensión preventiva de vicepresidenta de la DC por querella en su contra

El timonel de la DC sostuvo que, en materia de seguridad, “se tiene que hablar sin complejos” y añadió que “todo lo que vaya apuntando a tener puntos seguros, como son las escuelas, colegios y liceos de nuestro país, uno lo debe apoyar y lo puede respaldar”.

Asimismo, planteó que, si se confirma que el arma utilizada en el hecho de San Bernardo fue ingresada por un estudiante, “entonces nos confirma la visión y la teoría que nosotros tuvimos como bancada de tener que apoyar este proyecto al momento que correspondía”.

Al ser consultado si consideraba un error que integrantes de la oposición recurrieran al Tribunal Constitucional para impugnar la revisión de mochilas, Ortiz respondió: “Nosotros consideramos que sí en ese punto”. Agregó que la Democracia Cristiana no apoyó esa acción porque estimó que, aunque la medida puede ser compleja, “es necesario” contar con esa herramienta.

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Situación de María Carolina Inostroza

Durante el punto de prensa, Ortiz también fue consultado por la situación de la vicepresidenta nacional de la DC, María Carolina Inostroza, luego de la querella presentada en su contra.

Al respecto, señaló que la directiva tomó conocimiento de esa acción judicial el martes y precisó que la dirigenta “no ha sido notificada, tampoco ha sido formalizada”.

Añadió que la mesa nacional recibió una carta en la que Inostroza comunicó “suspender de manera provisoria, preventivamente, su participación en la mesa nacional del partido”, decisión que, según indicó, “después también ha sido ratificada por el Tribunal Supremo”, mientras continúa el proceso judicial.