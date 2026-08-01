Tragedia en el alpinismo: fallece Nirmal Purja en avalancha durante expedición al Broad Peak en Pakistán. Foto: @nimsdai

El alpinista nepalí Nirmal Purja falleció tras una avalancha ocurrida en el Broad Peak, en Pakistán. Nims lideraba una expedición para alcanzar la cumbre de la montaña.

“Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak. También hemos recibido confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, señaló la compañía Elite Expeditions en un comunicado.

El accidente ocurrió el jueves 30 de julio, cuando un grupo de 10 montañistas se desplazaba entre el Campo 2 y el Campo 3, a unos 6.600 metros de altitud.

Purja en una de sus expediciones. Foto: @nimsdai

Las labores de búsqueda comenzaron la mañana del viernes. Durante esa jornada fueron recuperados dos cuerpos y restos de un tercero, identificados como el nepalí Pur Bahadur Gurung, la omaní Nadhira Al Harthy y la estadounidense Sarah Mallory.

Los restos fueron trasladados en helicópteros de la Aviación del Ejército de Pakistán hasta un hospital. Posteriormente, el operativo fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas.

El Ejército de Pakistán, junto con escaladores y rescatistas locales, mantuvo el operativo desde el Campo Base y reportó el avistamiento de más cuerpos mediante drones. Entre los desaparecidos se encontraban, además de Purja, los nepalíes Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa y Nawang Thindu Sherpa, el paquistaní Sohail Sakhi y el chino Wang Zhong. Cuando las tareas de búsqueda se reanudaron este sábado, las autoridades confirmaron la muerte de los otros desaparecidos.

Purja era uno de los montañistas más reconocidos del mundo. En 2019 completó el ascenso de las 14 montañas de más de 8.000 metros de altura en 190 días, estableciendo un récord y superando la marca del surcoreano Kim Chang-ho.

La hazaña fue documentada en la producción de Netflix, Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, centrada en el denominado “Proyecto Posible”. El récord de Purja fue superado en 2023 por la noruega Kristin Harila, quien completó los 14 ochomiles en 93 días.