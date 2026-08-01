Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado
Las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.
El sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos ha obligado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en zonas expuestas a riesgos.
La alerta SAE corresponde a un mensaje de texto masivo que se envía de forma automática a los teléfonos celulares ubicados en una zona de peligro para avisar sobre desastres naturales graves como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas o desbordes de ríos.
En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.
Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia dispuestos en las distintas zonas.
Revisa las recomendaciones y evacuaciones emitidas por Senapred durante esta jornada:
A continuación las alertas SAE de evacuación y para evitar sectores entregadas por Senapred durante la emergencia.
Por aluvión piden evacuar sector de Penco
22:55 horas.- Senapred llamó a evacuar el sector Andrés Bello, en la comuna de Penco, Región del Biobío, por aluvión. Se activó la mensajería SAE para reforzar la medida.
Solicitan evacuar sector de Cañete por desborde
22:18 horas.- Senapred llamó a evacuar el sector Cuatro Tubo, en la comuna de Cañete, Región del Biobío, por desborde del estero El Carmen. El organismo activó la mensajería SAE para reforzar la medida.
Alerta de crecida en Santa Bárbara
20:40 horas.- Senapred llamó a evitar riberas de los ríos Biobío, Duqueco y Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío, por alerta de crecida. Ante esto, el organismo activó la mensajería SAE.
Solicitan evitar riberas de ríos y estero en Quilleco
20:40 horas.- Senapred pidió evitar las riberas de los ríos Quilleco, Duqueco, Varden del Laja, Cañileo y del estero Coreo, en la comuna de Quilleco, Región del Biobío, por alerta de crecidas. El organismo activó la mensajería SAE ante la medida.
Piden evacuar sectores de Purén por desborde
20:35 horas.- Senapred solicitó evacuar los sectores de Boyeco, Tranaman, La Isla, Huitranlebu, El Valle, Remehueico e Ipinco Bajo, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía, por la crecida del río Purén. Ante esto, el organismo activo la mensajería SAE.
Crecida de río en Nacimiento
20:20 horas.- Senapred activó mensajería SAE preventiva y llamó a evitar la ribera del río Vergara, en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, por alerta de crecida.
Piden evitar riberas de ríos y estero en Curanilahue
20:00 horas.- Senapred reiteró evitar riberas de río Curanilahue, río Rana y estero Plegarias, en la Comuna de Curanilahue, Región del Biobío, por alerta de crecida. El organismo activó mensajería SAE para la zona.
Solicitan evacuar sector de Penco
19:35 horas.- Senapred solicitó evacuar el pasaje La Escalera, del sector Vista Hermosa, comuna de Penco, en la Región del Biobío, por aluvión. Ante esto, el organismo activó mensajería SAE para la zona.
Llaman a evitar sectores en Curanilahue
18:15 horas.- Las autoridades llamaron a evitar las riberas del río Curanilahue, río Rana y estero Plegarias en Curanilahue, en la Región del Biobío. Por lo mismo, Senapred activó mensajería SAE en la zona.
Enfatizan evacuaciones en Arauco
18:14 horas.- Senapred reactivó la mensajería SAE para profundizar el llamado a evitar los sectores Pichilo, La Faja y El Yepo en Arauco, Región del Biobío, por el desborde del río Pichilo.
Alerta en Penco
18:14 horas.- Senapred activó mensajería SAE preventiva para llamar a evitar la ribera del Estero Penco, en Penco, Región del Biobío, por la alerta de crecida vigente en la zona.
Evacuación en Arauco
18:10 horas.- Senapred solicita evacuar el sector Los Guzmanes en la comuna de Arauco, Región del Biobío, por desborde del río Lía.
Desborde del río Pichilo
18:07 horas.- Senapred solicita la evacuación de los sectores Pichilo, La Faja y El Yepo, en Arauco, Región del Biobío, por el desborde del río Pichilo.
Crecida de la ribera del Estero Penco
17:40 horas.- Senapred activó la mensajería SAE preventiva y por una alerta de crecida llamó a evitar la ribera del Estero Penco, ubicado en la comuna Penco, en la Región del Biobío.
Crecida de Río Pichilo y Río Lía
17:31 horas.- Senapred emitió la mensajería SAE preventiva ante la crecida de las riberas del Río Pichilo y Río Lía, comuna de Arauco, Región de Biobío.
Crecida de Rio Purén
16:48 horas.- Senapred emitió la mensajería SAE preventiva ante la crecida del Río Purén, comuna de Purén, en la Región de La Araucania. Ademas, hizo un llamado a evitar la ribera del Río.
Crecida del Río Damas
15:38 horas.- Ante la crecida del Río Damas en la comuna de Osorno en la Región de Los Lagos, Senapred activó la mensajería SAE e hizo un llamado a evitar la ribera del río.
Alerta por crecida de Rio Rahue
15:22 horas.- Senapred activó la alerta SAE ante la crecida del Río Rahue en Osorno, Región de Los Lagos.
Desborde de Rio Bueno
15:17 horas.- Senapred alertó sobre el desborde del Río Bueno en la comuna de San Pablo, Región de Los Lagos, por lo que activó la alerta SAE para la evacuación de personas en la ribera.
Alerta por crecida de rio en Los Sauces
11:23 horas.- Las autoridades de emergencia llamaron a evitar la ribera del Río Rehue en la comuna de Los Sauces en la Región de La Araucanía.
Crecida del Río Renaico y Vergara
11:23 horas.- Senapred activó la mensajería SAE preventiva ante crecida del Río Renaico y Vergara en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía. Además, realizaron un llamado a evitar la ribera de dichos ríos.
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