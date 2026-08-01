Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

El sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos ha obligado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en zonas expuestas a riesgos.

La alerta SAE corresponde a un mensaje de texto masivo que se envía de forma automática a los teléfonos celulares ubicados en una zona de peligro para avisar sobre desastres naturales graves como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas o desbordes de ríos.

En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.

Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia dispuestos en las distintas zonas.

Revisa las recomendaciones y evacuaciones emitidas por Senapred durante esta jornada:

A continuación las alertas SAE de evacuación y para evitar sectores entregadas por Senapred durante la emergencia.

Por aluvión piden evacuar sector de Penco

22:55 horas.- Senapred llamó a evacuar el sector Andrés Bello, en la comuna de Penco, Región del Biobío, por aluvión. Se activó la mensajería SAE para reforzar la medida.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por aluvión, #SENAPRED solicita evacuar sector Andrés Bello, en la comuna de Penco, Región del Biobío.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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Solicitan evacuar sector de Cañete por desborde

22:18 horas.- Senapred llamó a evacuar el sector Cuatro Tubo, en la comuna de Cañete, Región del Biobío, por desborde del estero El Carmen. El organismo activó la mensajería SAE para reforzar la medida.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por desborde del Estero El Carmen, #SENAPRED solicita evacuar sector Cuatro Tubo, en la comuna de Cañete, Región del Biobío.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



Recuerda… pic.twitter.com/DQQTA7Y4EW — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Alerta de crecida en Santa Bárbara

20:40 horas.- Senapred llamó a evitar riberas de los ríos Biobío, Duqueco y Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío, por alerta de crecida. Ante esto, el organismo activó la mensajería SAE.

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITA riberas de los ríos Biobío, Duqueco, Quillaileo, en la comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



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Solicitan evitar riberas de ríos y estero en Quilleco

20:40 horas.- Senapred pidió evitar las riberas de los ríos Quilleco, Duqueco, Varden del Laja, Cañileo y del estero Coreo, en la comuna de Quilleco, Región del Biobío, por alerta de crecidas. El organismo activó la mensajería SAE ante la medida.

🔴#SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITA riberas de los ríos Quilleco, Duqueco, Varden del Laja, Río Cañileo y Estero Coreo, en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales… pic.twitter.com/ku9lxaS1tP — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Piden evacuar sectores de Purén por desborde

20:35 horas.- Senapred solicitó evacuar los sectores de Boyeco, Tranaman, La Isla, Huitranlebu, El Valle, Remehueico e Ipinco Bajo, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía, por la crecida del río Purén. Ante esto, el organismo activo la mensajería SAE.

🔴#SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por desborde del río Purén, #SENAPRED solicita evacuar sectores Boyeco, Tranaman, La Isla, Huitranlebu, El Valle, Remehueico e Ipinco Bajo, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los… pic.twitter.com/zTDZvnqDwG — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Crecida de río en Nacimiento

20:20 horas.- Senapred activó mensajería SAE preventiva y llamó a evitar la ribera del río Vergara, en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, por alerta de crecida.

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITA ribera de Río Vergara, en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



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Piden evitar riberas de ríos y estero en Curanilahue

20:00 horas.- Senapred reiteró evitar riberas de río Curanilahue, río Rana y estero Plegarias, en la Comuna de Curanilahue, Región del Biobío, por alerta de crecida. El organismo activó mensajería SAE para la zona.

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, SENAPRED reitera EVITAR riberas de Río Curanilahue, Río Rana y Estero Plegarias, Comuna de Curanilahue, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



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Solicitan evacuar sector de Penco

19:35 horas.- Senapred solicitó evacuar el pasaje La Escalera, del sector Vista Hermosa, comuna de Penco, en la Región del Biobío, por aluvión. Ante esto, el organismo activó mensajería SAE para la zona.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por aluvión se solicita evacuar pasaje La Escalera, del Sector Vista Hermosa, comuna de Penco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



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Llaman a evitar sectores en Curanilahue

18:15 horas.- Las autoridades llamaron a evitar las riberas del río Curanilahue, río Rana y estero Plegarias en Curanilahue, en la Región del Biobío. Por lo mismo, Senapred activó mensajería SAE en la zona.

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Por alerta de crecida evite las riberas de Río Curanilahue, Río Rana y Estero Plegarias, comuna de Curanilahue, Región de Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE preventiva.



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Enfatizan evacuaciones en Arauco

18:14 horas.- Senapred reactivó la mensajería SAE para profundizar el llamado a evitar los sectores Pichilo, La Faja y El Yepo en Arauco, Región del Biobío, por el desborde del río Pichilo.

Alerta en Penco

18:14 horas.- Senapred activó mensajería SAE preventiva para llamar a evitar la ribera del Estero Penco, en Penco, Región del Biobío, por la alerta de crecida vigente en la zona.

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Por alerta de crecida evite la ribera del Estero Penco, comuna de Penco, Región de Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE preventiva.



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Evacuación en Arauco

18:10 horas.- Senapred solicita evacuar el sector Los Guzmanes en la comuna de Arauco, Región del Biobío, por desborde del río Lía.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por desborde de Río Lía, se solicita evacuar sector Los Guzmanes, comuna de Arauco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



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Desborde del río Pichilo

18:07 horas.- Senapred solicita la evacuación de los sectores Pichilo, La Faja y El Yepo, en Arauco, Región del Biobío, por el desborde del río Pichilo.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!



Por desborde de Río Pichilo, se solicita evacuar sectores Pichilo, La Faja y El Yepo, comuna de Arauco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



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Crecida de la ribera del Estero Penco

17:40 horas.- Senapred activó la mensajería SAE preventiva y por una alerta de crecida llamó a evitar la ribera del Estero Penco, ubicado en la comuna Penco, en la Región del Biobío.

Crecida de Río Pichilo y Río Lía

17:31 horas.- Senapred emitió la mensajería SAE preventiva ante la crecida de las riberas del Río Pichilo y Río Lía, comuna de Arauco, Región de Biobío.

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Por alerta de crecida evite las riberas del Río Pichilo y Río Lía, comuna de Arauco, Región de Bioío.#SENAPRED activó mensajería SAE preventiva.



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Crecida de Rio Purén

16:48 horas.- Senapred emitió la mensajería SAE preventiva ante la crecida del Río Purén, comuna de Purén, en la Región de La Araucania. Ademas, hizo un llamado a evitar la ribera del Río.

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Por alerta de crecida evite la ribera del Río Purén, comuna de Purén, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE preventiva.



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Crecida del Río Damas

15:38 horas.- Ante la crecida del Río Damas en la comuna de Osorno en la Región de Los Lagos, Senapred activó la mensajería SAE e hizo un llamado a evitar la ribera del río.

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Por alerta de crecida evite la ribera del Río Damas, comuna de Osorno, Región de Los Lagos.#SENAPRED activó mensajería SAE preventiva.



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Alerta por crecida de Rio Rahue

15:22 horas.- Senapred activó la alerta SAE ante la crecida del Río Rahue en Osorno, Región de Los Lagos.

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Por alerta de crecida evite la ribera del Río Rahue, comuna de Osorno, Región de Los Lagos.#SENAPRED activó mensajería SAE preventivo.



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Desborde de Rio Bueno

15:17 horas.- Senapred alertó sobre el desborde del Río Bueno en la comuna de San Pablo, Región de Los Lagos, por lo que activó la alerta SAE para la evacuación de personas en la ribera.

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Por alerta de desborde evacúe la ribera del Río Bueno, comuna de San Pablo, Región de Los Lagos.#SENAPRED activó mensajería SAE.



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Alerta por crecida de rio en Los Sauces

11:23 horas.- Las autoridades de emergencia llamaron a evitar la ribera del Río Rehue en la comuna de Los Sauces en la Región de La Araucanía.

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Por alerta de crecida evite la ribera del Río Rehue, comuna de Los Sauces, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE Preventiva.



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Crecida del Río Renaico y Vergara

11:23 horas.- Senapred activó la mensajería SAE preventiva ante crecida del Río Renaico y Vergara en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía. Además, realizaron un llamado a evitar la ribera de dichos ríos.