Festival de goles en Viña: Colo Colo se sobrepone a sus errores defensivos y sigue derecho rumbo al título

Colo Colo, a estas alturas el exclusivo candidato al título de la Liga de Primera 2026, tuvo una difícil parada en Viña del Mar. Más de lo que se preveía. El equipo de Fernando Ortiz sacó adelante la tarea, venciendo a Everton por 4-3. El vaso medio lleno: el líder sigue ganando. El vaso medio vacío: defendió muy mal.

Toda la teleserie que tiene a Vozinha (y su fichaje) como protagonista dejó en un segundo o tercer plano la preparación del choque ante los ruleteros. El Cacique llegó a la Región de Valparaíso como el mejor visitante del campeonato. Contaba con solo una derrota fuera de Macul: en la primera fecha, ante Limache. La novedad en la oncena fue el regreso de Joaquín Sosa.

Lo único bueno que dejó la primera mitad para el puntero fue el resultado. Exhibiendo notorios errores defensivos, no fluyó como su entrenador esperaba. También esto fue explotado por Everton, que no se escondió ni se atrincheró en su área. Fue a presionar en campo rival, forzando los yerros albos. Los ruleteros fueron más en los 45′ iniciales.

Un inicio rápido, con agradable ritmo, contó con predominio oro y cielo. Encontró gol en los 8′, sin embargo fue anulado por fuera de juego de Julián Alfaro, cargado en la izquierda. El espigado Montiel, el centrodelantero de Everton, exigía a un Arturo Vidal que tuvo un primer tiempo para el olvido. Bajísima presentación del King, perdiendo varios balones en la salida.

El local avisaba. Le faltaba acertar. Hasta que lo consiguió en los 24′, gracias a Alan Medina. El propio uruguayo traba y roba la pelota, y va a buscar el rebote. Gabriel Maureira duda y no sale, dejándole el espacio libre al 10 ruletero para definir. Un Colo Colo desdibujado, defendiendo mal, desnudaba grietas.

La virtud de los albos estaba en su eficacia. Primera llegada y gol. En los 32′, Maxi Romero pica el balón ante la salida de Ignacio González, tras un pase profundo de Madrid. Hasta que le dejaron una pelota con ventaja al ex O’Higgins. El 8 del Cacique, exruletero, fue uno de los mejores dentro de la dubitativa prestación del equipo. En los 42′, anotó el 2-1 con un tiro al primer palo de González. No festejó, por razones obvias.

Desde el resultado, parecía que la jornada se despejaba para el líder de la Liga. Pero no. Las grietas en la zaga y el feble rendimiento de algunas individualidades permeaban a Colo Colo. Al filo del descanso, una larga revisión del VAR decanta en un penal para Everton por un brazo extendido de Tomás Alarcón. Ejecutó Medina y el juego volvió a estar empatado.

De cara al complemento, los de Walter Ribonetto retrocedieron unos metros, mientras que Ortiz metió a Francisco Marchant por Ulloa. Aprovechando el espacio que le otorgaban los viñamarinos, el Cacique se fue afirmando y apelando a su eficacia. En los 53′, Leandro Hernández puso el 3-2 en el marcador, definiendo con libertad por la izquierda.

Pero la ventaja duró poco y nada. Un par de minutos después, otra falla defensiva genera que Alfaro convierta la igualdad. Pase de Vidal al medio, recibe Alarcón (uno de los puntos bajos) y el ex Magallanes roba el balón y define de cara al marco. Para ser el sólido líder de la competencia, los yerros fueron exagerados en los dirigidos por Ortiz.

Fue un partido de atacantes, más no de los defensores. Maxi Romero entró poco en el circuito, pero cuando fue asistido, facturó. En los 62′, repitió la definición para colocar el 4-3: recibe pase filtrado y pica el balón ante el achique del golero. Everton intentó buscar la igualdad. Ribonetto metió cambios ofensivos, pero no lo logró.

En Sausalito, Colo Colo obtuvo su octava victoria seguida en el Torneo Nacional. Su última caída fue el 19 de abril, 0-1 con Palestino. De momento, la ventaja sobre sus escoltas es de 15 puntos (la UC y la U, que juegan este domingo). El desenlace del campeonato se ve difícil de alterar. Esa es la realidad.

MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Everton: I. González; L. Soto (83′, B. Martínez), H. Magallanes, D. Oyarzún, V. Fernández (73′, E. Ramos); B. Berríos, J. Moya; J. Ovalle (77′, G. Charrupí), A. Medina, J. Alfaro (73′, A. Arroyo); y N. Montiel (73′, C. Palacios). DT: W. Ribonetto.

Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal, J. Sosa; J. Rojas, T. Alarcón (68′, C. Aquino), F. Méndez, D. Ulloa (46′, F. Marchant); A. Madrid (80′, A. Olguín), L. Hernández (80’, M. Fernández); y M. Romero (87′, L. Pastrán). DT: F. Ortiz.

Goles: 1-0, 24′, Medina, queda solo y remata ante la indefinición de Maureira; 1-1, 32′, Romero, le pica el balón a González tras pase de Madrid; 1-2, 42′, Madrid, se perfila y remata al primer palo; 2-2, 45′+5, Medina, de penal; 2-3, 53′, Hernández, define solo por la izquierda tras centro de Madrid; 3-3, 55′, Alfaro, roba a Alarcón por el centro y convierte; 3-4, 62′, Romero, la pica ante el achique de González.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Montiel, Martínez (E); Pastrán (CC).

Estadio Sausalito. Asistieron 9.640 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.