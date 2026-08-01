SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Festival de goles en Viña: Colo Colo se sobrepone a sus errores defensivos y sigue derecho rumbo al título

    Entretenido partido en Sausalito, básicamente por las licencias que se ofrecieron en ambas zagas. Tras un primer tiempo flojo, el Cacique sacó a relucir su eficacia en ataque y terminó imponiéndose 4-3 a Everton, que supo complicar al líder del Torneo Nacional, que saca momentáneamente 15 puntos de ventaja.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo vence a Everton, en Sausalito, y sigue derecho rumbo al título. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Colo Colo, a estas alturas el exclusivo candidato al título de la Liga de Primera 2026, tuvo una difícil parada en Viña del Mar. Más de lo que se preveía. El equipo de Fernando Ortiz sacó adelante la tarea, venciendo a Everton por 4-3. El vaso medio lleno: el líder sigue ganando. El vaso medio vacío: defendió muy mal.

    Toda la teleserie que tiene a Vozinha (y su fichaje) como protagonista dejó en un segundo o tercer plano la preparación del choque ante los ruleteros. El Cacique llegó a la Región de Valparaíso como el mejor visitante del campeonato. Contaba con solo una derrota fuera de Macul: en la primera fecha, ante Limache. La novedad en la oncena fue el regreso de Joaquín Sosa.

    Lo único bueno que dejó la primera mitad para el puntero fue el resultado. Exhibiendo notorios errores defensivos, no fluyó como su entrenador esperaba. También esto fue explotado por Everton, que no se escondió ni se atrincheró en su área. Fue a presionar en campo rival, forzando los yerros albos. Los ruleteros fueron más en los 45′ iniciales.

    Un inicio rápido, con agradable ritmo, contó con predominio oro y cielo. Encontró gol en los 8′, sin embargo fue anulado por fuera de juego de Julián Alfaro, cargado en la izquierda. El espigado Montiel, el centrodelantero de Everton, exigía a un Arturo Vidal que tuvo un primer tiempo para el olvido. Bajísima presentación del King, perdiendo varios balones en la salida.

    El local avisaba. Le faltaba acertar. Hasta que lo consiguió en los 24′, gracias a Alan Medina. El propio uruguayo traba y roba la pelota, y va a buscar el rebote. Gabriel Maureira duda y no sale, dejándole el espacio libre al 10 ruletero para definir. Un Colo Colo desdibujado, defendiendo mal, desnudaba grietas.

    La virtud de los albos estaba en su eficacia. Primera llegada y gol. En los 32′, Maxi Romero pica el balón ante la salida de Ignacio González, tras un pase profundo de Madrid. Hasta que le dejaron una pelota con ventaja al ex O’Higgins. El 8 del Cacique, exruletero, fue uno de los mejores dentro de la dubitativa prestación del equipo. En los 42′, anotó el 2-1 con un tiro al primer palo de González. No festejó, por razones obvias.

    Desde el resultado, parecía que la jornada se despejaba para el líder de la Liga. Pero no. Las grietas en la zaga y el feble rendimiento de algunas individualidades permeaban a Colo Colo. Al filo del descanso, una larga revisión del VAR decanta en un penal para Everton por un brazo extendido de Tomás Alarcón. Ejecutó Medina y el juego volvió a estar empatado.

    De cara al complemento, los de Walter Ribonetto retrocedieron unos metros, mientras que Ortiz metió a Francisco Marchant por Ulloa. Aprovechando el espacio que le otorgaban los viñamarinos, el Cacique se fue afirmando y apelando a su eficacia. En los 53′, Leandro Hernández puso el 3-2 en el marcador, definiendo con libertad por la izquierda.

    Pero la ventaja duró poco y nada. Un par de minutos después, otra falla defensiva genera que Alfaro convierta la igualdad. Pase de Vidal al medio, recibe Alarcón (uno de los puntos bajos) y el ex Magallanes roba el balón y define de cara al marco. Para ser el sólido líder de la competencia, los yerros fueron exagerados en los dirigidos por Ortiz.

    Fue un partido de atacantes, más no de los defensores. Maxi Romero entró poco en el circuito, pero cuando fue asistido, facturó. En los 62′, repitió la definición para colocar el 4-3: recibe pase filtrado y pica el balón ante el achique del golero. Everton intentó buscar la igualdad. Ribonetto metió cambios ofensivos, pero no lo logró.

    En Sausalito, Colo Colo obtuvo su octava victoria seguida en el Torneo Nacional. Su última caída fue el 19 de abril, 0-1 con Palestino. De momento, la ventaja sobre sus escoltas es de 15 puntos (la UC y la U, que juegan este domingo). El desenlace del campeonato se ve difícil de alterar. Esa es la realidad.

    MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Everton: I. González; L. Soto (83′, B. Martínez), H. Magallanes, D. Oyarzún, V. Fernández (73′, E. Ramos); B. Berríos, J. Moya; J. Ovalle (77′, G. Charrupí), A. Medina, J. Alfaro (73′, A. Arroyo); y N. Montiel (73′, C. Palacios). DT: W. Ribonetto.

    Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal, J. Sosa; J. Rojas, T. Alarcón (68′, C. Aquino), F. Méndez, D. Ulloa (46′, F. Marchant); A. Madrid (80′, A. Olguín), L. Hernández (80’, M. Fernández); y M. Romero (87′, L. Pastrán). DT: F. Ortiz.

    Goles: 1-0, 24′, Medina, queda solo y remata ante la indefinición de Maureira; 1-1, 32′, Romero, le pica el balón a González tras pase de Madrid; 1-2, 42′, Madrid, se perfila y remata al primer palo; 2-2, 45′+5, Medina, de penal; 2-3, 53′, Hernández, define solo por la izquierda tras centro de Madrid; 3-3, 55′, Alfaro, roba a Alarcón por el centro y convierte; 3-4, 62′, Romero, la pica ante el achique de González.

    Árbitro: C. Garay. Amonestó a Montiel, Martínez (E); Pastrán (CC).

    Estadio Sausalito. Asistieron 9.640 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraEvertonColo ColoFernando OrtizSausalito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Martínez busca la reelección en el FA: apunta a “resistir” al gobierno de Kast y “retomar” el Ejecutivo en 2030

    Gobierno presentará “plan integral” de infraestructura carcelaria y descarta indultos a uniformados por estallido social

    PPD busca ampliar proyecto del PDG sobre reembolso del IVA: suma alimentos, lentes y fórmulas lácteas

    Criteria: desaprobación de Presidente Kast llega a 55% y aprobación se ubica en 34%

    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    Senapred eleva a 461 cifra de damnificados y a 6.183 la de aislados por sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    El potente dardo de futbolista cortado por Pellegrini tras salir del Betis: “El fútbol es un tráfico humano legalizado”

    El potente dardo de futbolista cortado por Pellegrini tras salir del Betis: “El fútbol es un tráfico humano legalizado”

    2.
    Presidente de Argentina critica a los seleccionados de la Albiceleste por el lienzo alusivo a las Malvinas en el Mundial

    Presidente de Argentina critica a los seleccionados de la Albiceleste por el lienzo alusivo a las Malvinas en el Mundial

    3.
    “El próximo capítulo está en camino”: Vozinha viaja a Chile para firmar su contrato en Colo Colo tras una larga espera

    “El próximo capítulo está en camino”: Vozinha viaja a Chile para firmar su contrato en Colo Colo tras una larga espera

    4.
    Hora de llegada, exámenes médicos y día de presentación en Colo Colo: así será la ajetreada agenda de Vozinha en Chile

    Hora de llegada, exámenes médicos y día de presentación en Colo Colo: así será la ajetreada agenda de Vozinha en Chile

    5.
    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo ante el español Rafael Jódar en las semifinales del ATP de Washington

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo ante el español Rafael Jódar en las semifinales del ATP de Washington

    6.
    En vivo: la UC visita a Deportes Concepción con la misión de volver al triunfo en la Liga de Primera

    En vivo: la UC visita a Deportes Concepción con la misión de volver al triunfo en la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Martínez busca la reelección en el FA: apunta a “resistir” al gobierno de Kast y “retomar” el Ejecutivo en 2030
    Chile

    Martínez busca la reelección en el FA: apunta a “resistir” al gobierno de Kast y “retomar” el Ejecutivo en 2030

    Gobierno presentará “plan integral” de infraestructura carcelaria y descarta indultos a uniformados por estallido social

    PPD busca ampliar proyecto del PDG sobre reembolso del IVA: suma alimentos, lentes y fórmulas lácteas

    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas
    Negocios

    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas

    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA

    Las tres fórmulas privadas para Codelco: sus requisitos y dificultades

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad
    Tendencias

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad

    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    En vivo: la UC visita a Deportes Concepción con la misión de volver al triunfo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: la UC visita a Deportes Concepción con la misión de volver al triunfo en la Liga de Primera

    Nuevo golpe para Dibu Martínez: Juventus descarta su fichaje tras alza de precio por parte del Aston Villa

    Campeón del mundo con Francia sorprende al subastar los premios de Rusia 2018: “Es mi copa y hago con ella lo que quiera”

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Estirar la cuerda
    Cultura y entretención

    Estirar la cuerda

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Adolfo Couve: el doble regreso de una voz única y radical de la narrativa chilena

    Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal
    Mundo

    Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal

    ¿Quién es Alfonso Fernández Magallón, el líder del Cártel de Los Reyes detenido en México?

    Cifra de fallecidos en crisis migratoria de Ceuta supera los 70

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación