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    Concejal Claudio Soto de Lago Verde fallece tras incendio estructural

    Al igual que otros organismos públicos, la seremi del Minvu en Aysén reconoció la vocación de servicio del concejal.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Concejal Claudio Soto de Lago Verde fallece tras incendio estructural

    Claudio Omar Soto, concejal de Lago Verde, falleció durante este sábado 1 de agosto producto de un incendio en la comuna ubicada en la Región de Aysén.

    Se trató de un siniestro estructural en la localidad de Villa Amenagual, que consumió completamente una vivienda.

    La Municipalidad de Lago Verde comunicó el fallecimiento de Soto, quien fue la única víctima fatal de la emergencia.

    “Hoy despedimos a un servidor público completamente comprometido con su territorio y con su gente, cuya ausencia dejará un inmenso vacío en su familia, amigos, colegas y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir su vocación de servicio”, comunicaron.

    La muerte del concejal fue lamentada por varios organismos públicos, como el Gobierno regional y las municipalidades de Guaitecas, Río Ibáñez y Cochrane, además de las secretarías regionales ministeriales (Seremi) de Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Aysén.

    “Como institución reconocemos su constante compromiso y vocación de servicio con el desarrollo de su territorio y el bienestar de sus vecinas y vecinos”, señalaron desde la seremi del Minvu.

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