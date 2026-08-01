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    La advertencia de relatora especial ONU por procesos contra 56 jueces que viajaron fuera del país con licencia médica

    Margaret Satterthwaite manifestó su preocupación, al considerar que podrían vulnerar las garantías del debido proceso y representar un riesgo para la independencia judicial.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó su preocupación por los cuadernos de remoción que enfrentan 56 jueces del país por disposición de la Corte Suprema, tras conocerse que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica.

    La experta de Naciones Unidas considera que estos procesos podrían vulnerar las garantías del debido proceso y representar un riesgo para la independencia judicial, según consigna una nota de prensa publicada por el organismo multilateral.

    Lo que expresa Satterthwaite es similar a lo que ha indicado la jueza Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), que sostuvo que con esta ofensiva, la Corte Suprema “está poniendo en riesgo la independencia judicial”

    La nota del sitio de la ONU plantea que los cuadernos abiertos corresponden “a conductas que ya habían sido examinadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios previos”.

    Satterthwaite advirtió que los magistrados enfrentan ahora procedimientos por hechos que ya habían sido juzgados.

    La relatora señaló que se está pidiendo a los 56 jueces demostrar su “idoneidad para continuar desempeñando el cargo”, un criterio que calificó de impreciso y sin una definición clara.

    Asimismo, cuestionó el marco jurídico que regula estas destituciones, haciendo ver que el artículo 80 de la Constitución no define el alcance del requisito de “buen comportamiento”.

    La experta expresó preocupación porque el procedimiento no parece cumpliría con las garantías del debido proceso y no contempla la posibilidad de apelación.

    Según informó la ONU, la relatora subrayó que “cualquier proceso de destitución debe evaluarse caso por caso, con criterios objetivos previamente establecidos, garantizar una audiencia imparcial y permitir la revisión judicial de las decisiones”.

    Además, sostuvo que las destituciones generalizadas son incompatibles con los estándares internacionales sobre independencia judicial.

    Más sobre:Poder JudicialCuadernos de remociónCorte SupremaONUMargaret Satterthwaite

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