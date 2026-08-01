Arresto domiciliario total para adolescente de 17 años imputado por homicidio de menor en liceo de San Bernardo

Arresto total para adolescente de 17 años imputado por homicidio de menor en Liceo de San Bernardo

Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a los familiares de la víctima quedó un adolescente de 17 años formalizado este sábado como cómplice del homicidio de un menor de 15 años al exterior de un liceo en San Bernardo, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la tarde cuando el adolescente apuñaló al menor de 15 años de origen venezolano en las cercanías del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en calle Pinto con Freire.

Según detalló previamente la Fiscalía Metropolitana Occidente, el crimen ocurrió “producto de una riña” entre ambos estudiantes parte del establecimiento educacional.

Incluso, el coronel Juan Carlos Gibert, de la Prefectura Maipo, aseguró que “los primeros antecedentes hablan de una discusión en el interior, que se proyectó al exterior, a la vía pública”.