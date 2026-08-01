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    Política

    En aniversario de la DC, Álvaro Ortiz anuncia plan para fortalecer candidaturas y acercar el partido a la ciudadanía

    En la conmemoración de los 69 años de la Democracia Cristiana, el presidente de la colectividad presentó los principales ejes del trabajo de la nueva directiva, entre ellos una estrategia electoral, una nueva política comunicacional y un mayor énfasis en la descentralización.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    En aniversario de la DC, Álvaro Ortiz anuncia plan para fortalecer candidaturas y acercar el partido a la ciudadanía

    En el marco de la conmemoración por los 69 años de la Democracia Cristiana (DC), el presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, delineó este sábado las principales prioridades de la nueva directiva nacional, poniendo énfasis en la preparación del partido para los próximos desafíos electorales, el diseño de una nueva estrategia comunicacional y el fortalecimiento del regionalismo.

    Durante su intervención, Ortiz señaló que la directiva definió un plan de trabajo para el período 2026-2028, con el objetivo de “reconectar con Chile desde el humanismo cristiano y adecuar el partido a los tiempos actuales”.

    Estrategia electoral para los próximos comicios

    Uno de los cuatro ejes del plan corresponde a una estrategia electoral con mirada de futuro, orientada a preparar al partido para las próximas elecciones.

    “Debemos preparar a nuestro partido con el debido tiempo y capacidades para enfrentar exitosamente los próximos desafíos de alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, consejeras, consejeros regionales, gobernadores y gobernadoras”, afirmó.

    En ese sentido, anunció que el trabajo contempla “la creación de un mapa electoral por región y un programa riguroso de búsqueda y de formación de candidaturas”.

    En aniversario de la DC, Álvaro Ortiz anuncia plan para fortalecer candidaturas y acercar el partido a la ciudadanía

    Nueva estrategia comunicacional

    Ortiz también anunció el diseño de una estrategia comunicacional institucional, cuyo propósito será fortalecer la relación entre la Democracia Cristiana y la ciudadanía.

    “A estos desafíos se suma el diseño y ejecución de una estrategia comunicacional institucional, que nos permitirá mejorar la gestión de medios, redes sociales y nuestra comunicación interna para acercar nuevamente a la Democracia Cristiana a la ciudadanía, de manera clara y directa”, sostuvo.

    Énfasis en el regionalismo

    Otro de los aspectos destacados por el timonel de la DC fue el carácter regional de la nueva conducción del partido.

    “Por primera vez en muchos años, la conducción nacional surge desde las regiones, desde la Región del Biobío”, afirmó.

    En aniversario de la DC, Álvaro Ortiz anuncia plan para fortalecer candidaturas y acercar el partido a la ciudadanía

    En esa línea, sostuvo que “Chile no se construye única y exclusivamente desde la Región Metropolitana, sino que desde cada territorio, desde cada comuna y desde cada comunidad”.

    Asimismo, aseguró que “la descentralización no puede ser solo un discurso, debe reflejarse en la forma en que organizamos nuestro partido y en la manera en que tomamos decisiones”.

    Finalmente, Ortiz señaló que la colectividad busca construir “una Democracia Cristiana más abierta, más cercana, participativa y profundamente comprometida con el desarrollo regional”.

    En aniversario de la DC, Álvaro Ortiz anuncia plan para fortalecer candidaturas y acercar el partido a la ciudadanía
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