La prensa internacional reacciona a la enorme victoria de Alejandro Tabilo sobre Ben Shelton en el ATP de Washington

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) dio el gran golpe en Estados Unidos. El chileno protagonizó una de las sorpresas de las jornadas al vencer al local Ben Shelton (8°) y avanzar a las semfinales del ATP de Washington.

La prensa internacional reaccionó a la victoria del tenista nacional. Marca, por ejemplo, valoró lo realizado por el nacido en Toronto, que tendrá al hispano Rafael Jódar (24°) como próximo rival. “Jódar, actual 24 de la clasificación, se impuso a Musetti (n.15) por 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 59 minutos. El madrileño disputará las semifinales contra el chileno Alejandro Tabilo (n.30), que dio la gran sorpresa al derrotar al estadounidense Ben Shelton (n.8) por 4-6, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 23 minutos. Existe un precedente entre Jódar y Tabilo. Fue en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells de este año, donde el chileno pasó por encima del español por 6-1 y 6-2 en menos de una hora”, indicó el medio español

Los elogios a Tabilo

Eurosport, en tanto, detalló el único enfrentamiento entre el español y el chileno: “Rafa Jódar y Alejandro Tabilo se han enfrentado en una sola ocasión dentro del circuito ATP. Un precedente favorable al jugador chileno en la misma superficie en la que se medirán en Washington. Ocurrió el pasado mes de marzo en la primera ronda de Indian Wells con triunfo contundente del sudamericano en menos de una hora por 6-1 y 6-2″.

Por su parte, el Reuters escribió una nota sobre “la racha de sorpresas en el Abierto de Washington D.C.”: “Tres de los cuatro primeros cabezas de serie masculinos quedaron eliminados del Mubadala DC Open el viernes en Washington, siendo Taylor Fritz, tercer cabeza de serie, el único que permaneció en el torneo”, comenzó señalando la agencia.

“El chileno Alejandro Tabilo remontó para vencer al segundo cabeza de serie, Ben Shelton, por 4-6, 7-5 y 6-4. Tabilo se clasificó para las semifinales, donde se enfrentará a Rafael Jodar, quien superó al cuarto cabeza de serie, Lorenzo Musetti, por 1-6, 6-1 y 6-4″, cerró.