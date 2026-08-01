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    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando

    Para que ocurra ese fenómeno, debe haber aire cálido y relativamente húmedo en la superficie, aire frío en altura y una fuerza de Coriolis relativamente alta.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando

    Un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas fue emitido por Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para zonas de tres regiones en el sur del país.

    Con una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica, el fenómeno se podría producir desde la tarde hasta la noche de este sábado 1 de agosto en el Litoral, la Cordillera Costa y el Valle de las regiones de La Araucanía y Los Ríos. En el caso de Los Lagos, se pronostica su aparición en el Valle.

    Un escenario meteorológico similar ya ocurrió el 27 de julio en Chillán Viejo, particularmente en el sector Bulnes. Se trató de un tornado EF-1, con vientos estimados de hasta 178 kilómetros por hora y daños moderados a su paso.

    Tornados en Chile: ¿Algo inédito?

    “Los tornados son un fenómeno que no es nuevo en Chile”, según Oliver Meseguer, investigador de la Universidad de Tarapacá y especialista en análisis de variabilidad climática.

    Para que se produzcan es necesario que ocurran una serie de situaciones, como tener aire cálido y relativamente húmedo en la superficie. De acuerdo con el académico, esta condición puede surgir en días despejados de invierno, en los que la superficie continental se calienta durante el día.

    El doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental añadió que “también es necesario encontrar aire frío en altura, situaciones típicas de invierno”.

    Asimismo, se requiere una fuerza de Coriolis relativamente alta. De acuerdo con Meseguer, esta “es provocada por la rotación de la Tierra y puede modificar la dirección de los vientos a gran escala. Esta fuerza es nula en el ecuador y máxima en los polos, por lo que aumenta con la latitud”.

    Tornados en Chile: especialistas explican por qué ocurren y si realmente están aumentando Municipalidad de Bulnes

    Es más probable encontrar estas tres condiciones entre las regiones de Biobío y Ñuble, “pero eso no significa que no puedan ocurrir ligeramente más al norte o al sur, aunque es menos probable”, afirmó el investigador.

    Justamente como indica la proyección del DMC para las tres regiones del sur, para el especialista en análisis de variabilidad climática “es esperable que estos fenómenos se den cada vez con mayor frecuencia e intensidad”, considerando el escenario actual del cambio climático.

    De todas formas, el climatólogo Raúl Cordero, en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, afirmó que los tornados representan “un riesgo más de nicho” en comparación con otros peligros meteorológicos en Chile, como los aluviones o las sequías. “Más allá de que pueden causar desastres, en general no causan víctimas fatales”, dijo.

    En este sentido, explicó que hay en promedio un tornado por año en Chile: “en los últimos 60 años hemos tenido del orden, en total y en el acumulado, algo así como 60 tornados”.

    Por lo mismo, Cordero afirmó “las estadísticas parecieran sugerir que se están registrando más tornados, pero creo que se trata de que tenemos mejor registro. Se están registrando, pero no necesariamente es que hayan aumentado la frecuencia”.

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