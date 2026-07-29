¿Se están haciendo más comunes los tornados en Chile?
Sorpresa causó el tornado que el lunes se produjo en las cercanías de Chillán Viejo, lo que recordó las afectaciones que estos fenómenos meteorológicos provocaron en años recientes en Linares, Puerto Varas o Concepción. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el climatólogo Raúl Cordero explicó los factores de su formación, qué tan recurrentes son y por qué, por estas pero principalmente por otras razones, se hace necesaria la implementación de radares en Chile.
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