Climatólogo defiende implementación de radares y afirma que es una inversión que Chile se puede permitir

Un radar meteorológico es una antena que permite detectar objetos en la atmósfera, como gotas de lluvia, copos de nieve, granizos o insectos, etc., de 30 a 300 kilómetros de distancia. Foto: Meteored.

En Desde la Redacción, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), explicó el fenómeno de los tornados en el país y defendió firmemente su implementación, aclarando que estos equipos no sirven únicamente para detectar tornados.

“Lo que quería destacar es que los radares no son solamente para el tema de los tornados; es una de las aplicaciones. Los radares te permiten, por ejemplo, detectar la actividad eléctrica, detectar el tamaño, detectar cuándo comienzan las precipitaciones, por ejemplo ”, explicó el meteorólogo en el programa de streaming.

En esa línea, expresó que actualmente la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) basa gran parte de sus pronósticos en imágenes satelitales y modelos numéricos, herramientas que, aunque efectivas, poseen una resolución muy inferior a la que entrega un radar meteorológico.

Asimismo, aseguró que “las alertas SAE pueden ser mucho mejores y mucho más oportunas si incorporamos radar”. “Estamos hablando de algunos millones de dólares”, apuntó, añadiendo que “ no es una inversión que el Estado de Chile, considerando nuestro nivel de desarrollo, a pesar de todas las caricias que tenemos, no es una inversión que no nos podamos permitir ”.

El académico recordó que, tras los tornados de 2019, el gobierno comprometió la instalación de radares y que la Dirección Meteorológica elaboró un proyecto que contempla cerca de una docena de radares distribuidos estratégicamente en el país.

Afirmó que Chile cuenta con un capital humano altamente capacitado para operar estos equipos y que resulta incomprensible que el país aún no disponga de esta infraestructura, especialmente considerando que países como Argentina ya poseen e incluso fabrican sus propios radares meteorológicos.

Tornados en Chile: un fenómeno poco frecuente

Respecto de los tornados registrados en la Región de Ñuble, Cordero llamó a poner el fenómeno en perspectiva. Indicó que Chile registra, en promedio, un tornado por año, acumulando alrededor de 60 eventos en los últimos 60 años, muy lejos de los cerca de 1.300 tornados anuales que ocurren en Estados Unidos.

A su juicio, aunque los tornados pueden provocar importantes daños materiales y generan gran impacto mediático debido a la facilidad con que hoy son registrados por teléfonos celulares, representan un riesgo menor en comparación con otras amenazas climáticas, como los aluviones o las sequías prolongadas, que tienen un potencial mucho mayor de causar pérdidas humanas y económicas.

Pronóstico meteorológico y evolución de las lluvias

El climatólogo Raúl Cordero señaló que, tras una breve pausa, las precipitaciones volverán a la zona centro-sur del país durante los próximos días y eventualmente alcanzarán la Región Metropolitana. Explicó que las lluvias registradas en las últimas semanas han permitido revertir el severo déficit hídrico acumulado durante mayo y junio, meses que calificó como inusualmente secos.

Destacó que la zona central llegó a registrar déficits de precipitaciones cercanos al 85%, pero sostuvo que, si se cumplen los pronósticos, estos podrían cerrarse completamente durante la semana. No obstante, advirtió que el desafío es que esa recuperación ocurra sin provocar nuevos desastres asociados a eventos meteorológicos extremos.

Próximo sistema frontal

Finalmente, el climatólogo indicó que el nuevo sistema frontal previsto para los próximos días probablemente estará asociado a un río atmosférico, aunque aclaró que no tendría la intensidad del evento histórico registrado recientemente.

Señaló que actualmente no existen alertas ni alarmas vigentes, sino únicamente avisos meteorológicos, por lo que recomendó mantenerse atentos a la información oficial sin generar alarma.

Concluyó que es esperable que continúen las precipitaciones durante este episodio de El Niño, pero estimó poco probable que se repita de manera inmediata un evento de la magnitud del registrado semanas atrás.

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