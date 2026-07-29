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    Con un millonario incentivo: el plazo fijado por la FIFA para que las asociaciones acepten la venta del Mundial

    El organismo espera recaudar US$ 20.000 millones mediante la captación de capital y la creación del FIFA Forward Enterprise.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huang Zongzhi

    En las últimas horas se ha dado a conocer la propuesta con la que Gianni Infantino pretende recaudar US$ 20.000 millones a través de la creación del FIFA Forward Enterprise.

    A través de un comunicado, la FIFA detalló que “de acuerdo con su mandato, la administración de la FIFA está explorando la posibilidad de integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise. Se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta que busca aprovechar al máximo el potencial de los derechos de transmisión y los patrocinios de la FIFA en todos sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil”.

    En ese contexto, la FIFA señaló que trabaja con diversas firmas para buscar inversores, como JP Morgan y Thrive Capital, “una empresa de inversión fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner”, según The Guardian.

    Esta decisión pasa ahora a manos de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, las que tendrán que tendrán que evaluar la decisión de aprobar o no la medida. Según reportan desde Inglaterra, Infantino le dio a los integrantes del organismo hasta el 19 de septiembre para respaldar el plan con un millonario incentivo de 40 millones de dólares.

    A través de una carta, el mandamás del fútbol internacional indicó que “si no se cumple ninguna de las dos condiciones, la FIFA continuará según lo previsto con el Programa Forward 4.0... lo que significa aproximadamente 10 millones de dólares por ME (Asociación Miembro) para el próximo ciclo”.

    De hecho, calificó esta operación como una “oportunidad de financiación singular y única, reservada únicamente a aquellas asociaciones miembro que deseen participar. Su decisión deberá tomarse antes del 19 de septiembre de 2026 para que podamos planificar con antelación y con fondos disponibles de inmediato a partir del 1 de enero de 2027”.

    Añadió que esta nueva empresa estaría “totalmente centrada en un único objetivo: generar el mayor valor posible para las federaciones miembro de la FIFA”.

    Amplio rechazo

    Esta situación generó un fuerte rechazo de la prensa de Europa. The Daily Telegraph, por ejemplo, habló de que “hay que salvar el fútbol de este megalómano”.

    Daily Express, en tanto, escribió que “nuestro juego no es tuyo para que lo vendas” en una clara alusión a Infantino. También agregaron que “el plan de Infantino de vender participaciones de la Copa del Mundo desata una furiosa reacción de rechazo”.

    Mirror, a su vez, acusó que “el mandamás de la FIFA cae aún más bajo. El mundo está en guerra. Los dirigentes de la UEFA critican duramente el plan de Infantino de vender el Mundial y embolsarse millones: ¡Has cruzado la línea!”.

    La desaprobación de la UEFA

    La idea de la FIFA y de Gianni Infantino, quien sería una especie de CEO de esta nueva entidad, también encontró el repudio de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA).

    Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente, con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”, publicó la entidad presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, uno de los nombres que ha sido sondeado para reemplazar a Infantino en la testera de la FIFA.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFIFAGianni InfantinoMundialFIFA Forward Enterprise

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