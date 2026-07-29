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    Agustín Iglesias y discusión por compensación a municipios: “Tanto Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”

    El jefe comunal de Independencia se desmarcó del apoyo entregado por los alcaldes oficialistas a la fórmula que busca reponer los recursos a las municipalidades por la exención de contribuciones. Además, enfatizó que espera que no hayan salidas de la Asociación Chilena de Municipalidades, esto tras las críticas a la agrupación por alcaldes de oposición.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    A menos de una semana de la votación del artículo de la megarreforma que establece la reposición de recursos a los municipios por la exención de contribuciones, el alcalde oficialista Agustín Iglesias (Ind. UDI) remarcó este miércoles su rechazo a la aprobación de la propuesta en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

    Y es que la iniciativa, el último paso legislativo que resta al proyecto de Reconstrucción Nacional en el Congreso para su despacho, será votada el próximo martes 4 de agosto en el Senado.

    Así las cosas, el jefe comunal de Independencia primeramente criticó el ambiente de discusión generado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los jefes comunales de la oposición sobre este tema.

    Creo que en esta pasada, tanto el ministro Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”, criticó el alcalde.

    Respecto de esta frase, Iglesias explicó que el Ejecutivo cometió el error de no aceptar una focalización a la exención de contribuciones, una propuesta que señala ha sido pedida desde la derecha anteriormente.

    Además, considera “un error” la fórmula finalmente despachada por la comisión mixta del Congreso.

    Se está compensando con impuestos generales a todos los municipios, lo que significa usar recursos del Estado que podrían ser gastados en cualquier cosa, en construcción de hospitales, en mejorar la educación, en cualquier otro tema, pero impuestos generales, y se está entregando a los municipios con más recursos de Chile. Eso no tiene ningún sentido, es regresivo evidentemente”, enfatizó.

    Mientras tanto, sobre la postura de los alcaldes de izquierda criticó que buscaran agregar a la discusión la redistribución hacia el Fondo Común Municipal.

    “La discusión sobre redistribución de recursos en los municipios me parece legítima, interesante, hay que tenerla, efectivamente, se viene dando hace rato. Se viene dando hace rato y creo que es correcta. Pero, ¿Por qué en esta discusión, que era sobre la compensación, enredar con la materia de la redistribución?“, señaló al respecto.

    Así las cosas, Iglesias espera que el artículo finalmente sea rechazado por el Senado para que así el Ejecutivo ingrese una nueva propuesta a través de un veto de reposición.

    “En el corto plazo, uno podría decir, bueno, compensemos a los municipios con impuestos generales en el plazo, pero de manera gradual se vaya quitando esa compensación”, señaló como una alternativa.

    “Uno podría decir, bueno, un 80% en el primer año, 60% en el segundo año, 40% en el tercero, hasta llegar a cero, porque no tiene sentido reponerlo para siempre con impuestos generales. Eso, de ninguna forma a mi parecer, tiene que avanzar“, continuó.

    Además, añadió que “el gobierno debería impulsar medidas que podría hacer en esta vía o en otra discusión legal para que los municipios puedan recaudar y recuperar esos ingresos. Que es lo que ponía por ejemplo el alcalde (Sebastián) Sichel respecto al cobro de las patentes comerciales, el aseo que no pagan las empresas, etc".

    Espera que alcaldes se mantengan en la Asociación Chilena de Municipalidades

    Iglesias también abordó el quiebre al interior de la Asociación Chilena de Municipalidaes (AChM), de la que espera que finalmente los alcaldes de oposición decidan mantenerse como parte de ella.

    Y es que los jefes comunales de oposición han criticado la dirección por parte de su presidente, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, luego de acordar con el Ejecutivo la propuesta que estaría siendo votada para la compensación a los municipios.

    Hoy día lo primero que yo espero es que nadie se salga de la asociación de municipios. Esa amenaza de que nos vamos a salir, etcétera, que surgió desde que ganó la derecha la administración de la asociación de municipios es insólita también ¿Quién cree que esto se soluciona dividiendo a los alcaldes en dos asociaciones?“, señaló el jefe comunal de Independencia sobre el asunto.

    “Yo entiendo la posición que tienen respecto a la lógica que hay detrás de redistribuirse. Efectivamente hay una distribución que desiguala a los municipios, pero no pueden poner sobre la mesa hoy día una posición que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando”, añadió al respecto.

    Consultado sobre la votación al interior de la directiva de la asociación, que terminó con siete votos a favor y seis en contra para presentar la iniciativa que finalmente llevó la AChM al Ejecutivo, Iglesias respaldó la decisión.

    Si es que eso se votó en el directorio de la asociación y gana una mayoría, esa debería ser la posición que presenta la asociación frente al Congreso, eso para mí es evidente, porque la posición que aprueba será circunstancial, pero son quienes fueron elegidos como representantes de la asociación de los alcaldes en Chile”, enfatizó al respecto.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRAgustín IglesiasMegarreformaMunicipalismoAChM

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