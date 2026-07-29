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    Política

    Alcaldes de oposición hacen llegar carta a Kast en rechazo del mecanismo de compensación contemplado en la megarreforma

    En la carta los alcaldes rechazan la fórmula de compensación establecida en la megarreforma, proponen un mecanismo "que ayude a emparejar la cancha" e instan a Kast a "ejercer su liderazgo" y vetar la iniciativa.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta el Palacio de La Moneda llegó un grupo de 16 alcaldes de oposición para entregarle una carta al Presidente José Antonio Kast. El motivo de la misiva, es manifestar una alternativa al mecanismo de compensación contemplado en la tramitación de la megarreforma.

    La decisión se da tras varias reuniones entre los líderes comunales, donde manifestaron estar en contra del mecanismo de compensación municipal propuesto por el gobierno, a raíz de la exención de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años.

    En el sector hay un fuerte rechazo a la fórmula que maneja La Moneda, por considerar que acrecienta las diferencias económicas y que -argumentan- le entregará más recursos a los municipios en mejor posición.

    En una declaración pública, los alcaldes expresaron que “el gobierno incorporó la discusión sobre financiamiento municipal dentro de una megarreforma tributaria que no era el espacio para resolverla, y el resultado es una propuesta de compensación por la exención de contribuciones que, en lugar de cerrar brechas, las profundiza".

    En sus argumentos, expusieron que “las contribuciones financian más de la mitad del Fondo Común Municipal (FCM), el principal instrumento de solidaridad territorial del país, y sin embargo el mecanismo propuesto no canaliza la totalidad de los recursos a través del FCM, sino mediante una fórmula que concentra el beneficio en las comunas que ya disponen de mayores ingresos propios”.

    “No creemos que la respuesta sea enfrentar a unas comunas con otras, sino que aspiramos a un sistema que permita fortalecer al conjunto de los gobiernos locales acercándonos a los niveles de gasto de la OCDE y entregar más recursos allí donde existen mayores necesidades”, indicaron.

    En ese sentido, llamaron a convocar “una discusión real” sobre el sistema de financiamiento municipal. Para ello plantearon tres puntos.

    En primer lugar señalaron su rechazo a “una fórmula de compensación que profundiza la desigualdad territorial”.

    El mecanismo actual de compensación propuesto por el gobierno tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado. Son finalmente, los vecinos que habitan en comunas de escasos recursos, los que con sus impuestos deberán compensar la merma que deja un beneficio tributario que se concentra mayoritariamente en las tres comunas de mayores ingresos del país".

    En un segundo punto, propusieron “un mecanismo que ayude a emparejar la cancha y focalice los recursos del Estado donde existen mayores necesidades”.

    Solicitamos que los 200 millones de dólares comprometidos para la compensación vayan íntegramente al Fondo Común Municipal. No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM".

    En tercer lugar, hicieron un llamado al Presidente Kast “a ejercer su liderazgo y solucionar la problemática que afecta al municipalismo”, asegurando que en su calidad de Mandatario “puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del “todo o nada” y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos".

    El objetivo de esta intervención, según explican en la declaración, es que se evalúe “una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal”.

    “El Estado tiene como deber corregir las enormes desigualdades de nuestro país, y no aumentarlas. Hoy, el Presidente tiene una opción real y concreta de tomar una decisión que beneficie a la gran mayoría de vecinos y municipalidades de todo Chile, en lugar de destinar los recursos de todos los chilenos para beneficiar a una minoría que ya concentra una enorme cantidad de recursos”, indicaron.

    Más sobre:AlcaldesOpocisiónAlcaldes de oposiciónMegarreformaMegaproyectoJosé Kast

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