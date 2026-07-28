SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte ordena indemnizar con $60 millones a hombre que resultó con daño neurológico por impacto de lacrimógena en 2019

    "Los hechos evidencian una falta de servicio atribuible a los agentes del Estado por acción, al efectuar disparos indiscriminados y desproporcionados", señaló la resolución del tribunal de alzada capitalino, planteando que Carabineros "no logró acreditar que su intervención se ajustara al uso legal, proporcional y necesario de la fuerza".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Fotografía modificada de dos Carabineros disparando lacrimógenas.

    La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 60 millones de pesos por daño moral a un hombre que recibió en la cabeza el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por funcionarios de Carabineros durante una manifestación en el sector de plaza Baquedano, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2019.

    En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Hernán López y el abogado (i) Sebastián Perelló– revocó una sentencia recurrida, dictada en mayo de 2025 por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió una excepción de prescripción opuesta por la parte demandada.

    “Los hechos evidencian una falta de servicio atribuible a los agentes del Estado por acción, al efectuar disparos indiscriminados y desproporcionados, incumpliendo con las obligaciones normativas que regulan su actuar”, sostiene el fallo.

    Héctor Eduardo Gana Sandoval, trabajador, vecino de Maipú, tenía 35 años cuando estuvo al borde de la muerte y debió ser operado por un hundimiento craneal en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

    El impacto del elemento disuasivo en la parte posterior de su cabeza le causó un traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo por el que se mantuvo cerca de un mes en coma, requirió múltiples intervenciones quirúrgicas, y le provocó secuelas permanentes que incluyen epilepsia secundaria, trastornos de memoria y otros daños neurológicos.

    La resolución del tribunal de alzada hizo ver que en el ámbito específico del uso de la fuerza por parte de las policías, una circular de 2019 impuso “un estándar de actuación ajustado a la ley, proporcional y no discriminatorio”.

    Según se precisa en el fallo, la reglamentación exigía un análisis dinámico y razonable de la necesidad de emplear la fuerza, obligando “a las fuerzas de orden y seguridad a respetar un procedimiento definido, lo que en este caso no ocurrió”.

    “El actuar indiscriminado y desproporcionado de los funcionarios, quienes dispararon hacia el cuerpo del demandante (a su cabeza) un proyectil lanza gases (bombas lacrimógenas) sin justificación legal, le provocó lesiones graves. En consecuencia, se configura la falta de servicio al constatarse un desempeño fuera de los márgenes legales, esto es, un cumplimiento defectuoso de la función pública, generando un daño que obliga al Estado a su reparación, sin perjuicio de la acción de repetición que le asiste”, señala el fallo.

    La resolución además cuestiona el planteamiento de que la víctima incurrió en una “exposición imprudente al daño”, planteando que tal noción no resulta aplicable cuando se trata de evaluar el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

    “En estos casos, rigen estatutos especiales que obligan a respetar las garantías constitucionales por encima de las reglas civiles”, puntualiza el fallo.

    En esa línea, argumenta que “el riesgo que un manifestante puede razonablemente asumir debe guardar proporción con su propia conducta, y es justamente esa proporcionalidad la que se exige a los agentes estatales en su actuación”.

    “Del análisis de los antecedentes y de la valoración de la prueba, se concluye que existió una falta de servicio en el proceder de Carabineros, pues la institución no logró acreditar que su intervención se ajustara al uso legal, proporcional y necesario de la fuerza”, sostiene la resolución.

    De esta forma, el tribunal indica que “de los hechos establecidos, resulta que se desprende un evidente daño moral”.

    “La lesión sufrida ha dejado consecuencias físicas graves e irrecuperables al actor. Tal situación sin duda ha provocado, además, un daño emocional, un sufrimiento que acompañará al Sr. Gana el resto de la vida. Todo lo anterior debe ser reparado de forma integral. En ese sentido, la existencia de una pensión por gracia, la que pretende suplir el sustento económico, no es óbice para reparar por esta vía el daño moral provocado, que responde a bases y objetivos diversos. Como este tipo de reparación no responde a la necesidad de compensar pues ello no es posible por la naturaleza del daño, el monto se fijará de forma prudencial, conforme se dirá en el fallo”, concluye.

    Más sobre:18-OCarabinerosEstallidoCrisis socialCorte de Apelaciones de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Balance por sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Charli XCX desafía la sombra de Brat con la libertad de olvidarse a sí misma

    Lo más leído

    1.
    CDE se querella contra vicepresidenta DC por presunta estafa reiterada con fondos del Gobierno Regional del Biobío

    CDE se querella contra vicepresidenta DC por presunta estafa reiterada con fondos del Gobierno Regional del Biobío

    2.
    Colegio aplica Aula Segura a estudiante de 13 años que apuñaló a otra de 7 y sostenedor evalúa denunciar a sus padres

    Colegio aplica Aula Segura a estudiante de 13 años que apuñaló a otra de 7 y sostenedor evalúa denunciar a sus padres

    3.
    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    4.
    Cronología de un Metro en llamas: cómo fue el incendio que afectó a tres vagones y paralizó la Línea 5

    Cronología de un Metro en llamas: cómo fue el incendio que afectó a tres vagones y paralizó la Línea 5

    5.
    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Balance por sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas
    Chile

    Balance por sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo
    Negocios

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Matías Baeza conquista el oro latinoamericano y se prepara la Copa del Mundo 2027: “Mi sueño es dejar a Chile en lo más alto”
    El Deportivo

    Matías Baeza conquista el oro latinoamericano y se prepara la Copa del Mundo 2027: “Mi sueño es dejar a Chile en lo más alto”

    ¿Dónde juegan las Diablas? Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial

    FIFA vs. IFAB: la respuesta tras las acusaciones de ayuda a Argentina por la expulsión de Embolo en el Mundial 2026

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones
    Cultura y entretención

    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones

    Charli XCX desafía la sombra de Brat con la libertad de olvidarse a sí misma

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas de su alcalde
    Mundo

    Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas de su alcalde

    El primer ministro de Irak convoca una reunión de emergencia tras los últimos ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico