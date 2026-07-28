Gabriel Hernández es elegido nuevo decano de Derecho de la Universidad de Chile tras imponerse en segunda vuelta

Profesor Gabriel Hernández, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El profesor titular del Departamento de Derecho Privado, Gabriel Hernández Paulsen, fue elegido como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones internas realizadas el viernes 24 de julio.

De acuerdo con los resultados oficiales, Hernández obtuvo el 53,71% de los votos ponderados, equivalentes a 108,5 sufragios, mientras que la profesora Renée Rivero Hurtado alcanzó el 46,29%, correspondiente a 93,5 votos ponderados. Además, se registraron cuatro votos ponderados en blanco y 2,5 votos nulos.

La elección estuvo marcada por una participación récord. En total votaron 335 integrantes del claustro académico, de un universo de 348 personas habilitadas, lo que representó una participación del 96,26%. El proceso se desarrolló de forma electrónica, a través de la plataforma UParticipa.

El escrutinio fue supervisado por la Junta Electoral Local, encabezada por el vicedecano subrogante, Francisco Agüero, e integrada por los profesores Patricio Rosas, Ernesto Vásquez y Jaime Jara, quienes ratificaron los resultados ante la comunidad académica.

Tras conocerse el resultado, el actual decano, Pablo Ruiz-Tagle, recibió en su oficina al decano electo, Gabriel Hernández, y a la profesora Renée Rivero, en una reunión que marcó el inicio del proceso de transición de la Facultad.

“Desde hoy comenzamos a construir unidos la Facultad de las próximas décadas. Este resultado es fruto de meses de diálogo, escucha activa y construcción colectiva junto a académicas, académicos, estudiantes y funcionarios de toda nuestra Facultad. Entendemos este apoyo como un mandato claro para consolidar una comunidad de excelencia, donde primen el buen trato, el apoyo a la carrera académica, la modernización y una profunda vocación de servicio público al país”, afirmó el futuro decano.

Hernández asumirá oficialmente el cargo el lunes 31 de agosto, fecha en que se realizará la ceremonia de cambio de mando. Luego de ser electo, el futuro decano agradeció el respaldo recibido y llamó a trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la facultad.