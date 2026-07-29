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    Ministro Rabat califica de “grave” caso de Bernarda Vera y asegura que el Estado puede exigir la devolución de las pensiones

    El ministro de Justicia además sostuvo que "hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Justicia, Fernando Rabat, calificó como “grave” el caso de Bernarda Vera, la mujer que figuraba como detenida desaparecida en 1973 y que fue encontrada con vida en Argentina.

    Según sostuvo la autoridad, “este caso demuestra que la Subsecretaría de Derechos Humanos está en lo correcto cuando ha instruido una revisión de las situaciones que se encuentran hoy día en esas nóminas para evitar que existan otros casos en los cuales puedan existir errores".

    Asimismo, Rabat afirmó que la Subsecretaría de Derechos Humanos conocía de este caso desde marzo de 2024, pero que los antecedentes recién fueron puestos en conocimiento del ministro en visita Álvaro Mesa en junio de 2025.

    “Es decir, hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente. Y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo”, mencionó.

    Consultado sobre por qué no se informó el caso de Vera oportunamente, el ministro apuntó que “hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave”.

    “Nosotros removimos a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda cuando llegamos en marzo del año 2026, fundado en la causal de falta de confianza, y la nueva jefa, entre el primero de abril del año 2026 y fines de julio del año 2026, logra que, precisamente, se materialicen estos exámenes de ADN y pueden llegar a esta realidad. Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años”, arguyó.

    Es así como apuntó que “nos parece grave, y por eso el Subsecretario de Derechos Humanos tiene razón cuando dice que ha iniciado un sumario administrativo, porque es necesario saber qué ocurrió con ello”.

    Respecto de las pensiones recibidas por los familiares de Bernarda Vera, Rabat sostuvo que el Estado puede solicitar su restitución si se determina que fueron pagadas sin una causa que las justificara.

    “El Estado de Chile, el fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, está en la situación de requerir todo pago quien no tenga una causa que lo justifique. Con independencia, de si quien lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo”, añadió.

    Asimismo, el ministro afirmó que el caso de Bernarda Vera no sería el único, indicando que ya se han detectado otros errores y duplicidades en las nóminas de detenidos desaparecidos.

    “Cualquier listado con muchas personas de cualquier naturaleza va a tener falencias. El problema es que no es uno. Al menos hay nueve que se determinaron con anterioridad y si le agregamos casos de duplicidad llevamos doce”, detalló.

    Es así como finalmente apuntó que “¿Qué es lo que deba hacer el Estado frente a la duda razonable que surge de esto? Investigar. Y por eso es que el Plan Nacional de Búsqueda va a fortalecerse en el sentido de que más personas estén analizando estos listados, objeto de que no existan dudas".

    Futuro del Instituto Nacional de Derechos Humanos

    En la ocasión, el ministro además abordó la solicitud realizada por parlamentarios para eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalando que “a nosotros nos gusta mucho la discusión legislativa porque permite que las distintas miradas que existen sobre una determinada cuestión puedan precisamente, durante dicha discusión legislativa, tratar un tema”.

    Es así como señaló que los partidos “tienen todo el derecho, por la vía de las indicaciones parlamentarias, hacer valer su punto de vista. Y deberá, en la discusión legislativa, analizar cuál es el camino que los parlamentarios que detentan, en ese sentido, la representación de la soberanía popular, van a determinar respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

    Más sobre:JusticiaFernando RabatBernarda Vera

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