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    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Metro informa de un aumento en tiempos de espera

    Desde Metro de Santiago informaron un aumento en los tiempos de espera, debido a algunos inconvenientes que están teniendo algunos trenes al salir del Taller Puente Alto.

    La red comienza sus operaciones con estación Santa Isabel cerrada

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con estación Santa Isabel aún cerrada y sin detención de trenes tras el incendio que afectó a un vagón durante la tarde del lunes.

    Más sobre:MetroLíneas de MetroTransportesTransporte públicoMetro de SantiagoTransporteLínea 1Línea 2Línea 3Línea 4Línea 5Línea 6SubterráneoLa Tercera Estación

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