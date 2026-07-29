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    Qué se sabe del tripulante vietnamita internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano con fiebre hemorrágica

    La jornada del lunes los protocolos sanitarios se activaron luego de que una embarcación proveniente de Singapur, solicitara de forma excepcional -y bajo el Reglamento Sanitario Internacional- recalar en el puerto de Talcahuano.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    (Foto referencial)

    La jornada del lunes los protocolos sanitarios se activaron en Talcahuano luego de que una embarcación proveniente de Singapur, solicitara de forma excepcional -y bajo el Reglamento Sanitario Internacional que rige en Chile y en el mundo- recalar en el puerto ante una situación de emergencia de un integrante de su tripulación.

    Según detalló la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, la persona afectada, de nacionalidad, vietnamita, venía “muy mal de salud” y su llegada al país se autorizó, tomándo las medidas de resguardo necesarias.

    “Primero, una investigación rápida de saber de dónde viene el barco, cuáles son los síntomas del paciente y qué consecuencias podría tener para la población en general. Dado eso, y evaluando rápidamente el trayecto que había tenido el barco, se dispuso de que podía existir algún riesgo para la población y por lo tanto se tomaron todos los resguardos necesarios para sacar al paciente del barco, y cuarentenar el barco”, explicó en detalle esta mañana en Radio ADN.

    El tripulante enfermo, indicó, es un marino mercante vietnamita, y el barco en el que iba zarpó desde Asia, pero que tuvo un paso por África, hasta recalar de emergencia en Talcahuano.

    Actualmente el tripulante está en observación en el Hospital Las Higueras, mientras que el resto de la tripulación se encuentra aún dentro del barco en cuarentena, impedidos de seguir su curso.

    “Solicitamos de hecho resguardo policial desde el lunes en la noche, porque hasta que no tengamos la certeza del diagnóstico, no podemos dejar bajar a la gente del barco”, afirmó la subsecretaria.

    En cuanto al paciente, éste se encuentra ”en malas condiciones generales de salud".

    “Él llegó muy mal, muy comprometido”, añadió.

    La causa de su enfermedad aún no se logra determinar, sin embargo sus síntomas corresponden a una fiebre hemorrágica, lo cual podría obedecer a distintos orígenes, como por ejemplo ébola, la fiebre de lassa, virus de Marburgo, dengue, malaria.

    Eso todavía no se ha logrado determinar, señaló, pero dado que ”todos estos virus que podrían producir la fiebre hemorrágica pueden ser muy graves, mortales”, se han tomado todas las medidas pensando como si fuese “lo peor” para así tener todos los resguardos hasta dar con la confirmación diagnóstica.

    Más sobre:NacionalSaludTalcahuanofiebre hemorrágica

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