Anuncian desvíos de tránsito en Av. Andrés Bello en Providencia: trabajos se extenderían por un año

Durante la jornada de este lunes, las autoridades dieron a conocer una serie de desvíos de tránsito que afectarán a avenida Andrés Bello, en Providencia, debido al inicio de las obras de una nueva línea eléctrica subterránea.

El proyecto busca reforzar el suministro para cerca de 200 mil hogares de las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes, y según detalló el seremi de Energía de la Región Metropolitana, Ignacio Tapia, “este tipo de obra es considerada crítica para la estructura del sistema eléctrico nacional, por lo que es permite robustecer y también permite darle resiliencia y seguridad al suministro eléctrico de la región metropolitana”.

Las obras, que serán realizadas por STM, empresa de Grupo Saesa, contemplan una línea de transmisión subterránea de 2,6 kilómetros que conectará la futura Subestación Providencia con la Subestación Vitacura, ubicada en Las Condes.

Los trabajos se extenderán por un tiempo estimado de un año y según señaló el gerente zonal de STM, Jorge Villar, “es una obra indispensable para asegurar el abastecimiento eléctrico de la zona oriente de Santiago”.

En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, Gonzalo Cuevas, sostuvo que “hemos trabajado en forma coordinada con UOCT y plataformas tales como Waze y Google Maps para que la comunidad pueda planificar su viaje, sus desplazamientos de la forma más segura”.

Desvíos de tránsito

De acuerdo a lo que detallaron las autoridades, los cambios en el tránsito comenzarán este viernes 31 de julio a las 23:00 horas, cuando se reduzca la capacidad vial en Av. Andrés Bello entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar.

Es así como durante los trabajos se mantendrán dos pistas habilitadas por sentido, a la vez que se aplicarán ajustes de circulación para resguardar la seguridad de peatones, conductores y usuarios del sector.

Además se suspenderá el viraje a la izquierda desde Av. Andrés Bello hacia Puente Los Leones y Bucarest funcionará en un sólo sentido hacia el norte, entre Av. Andrés Bello y Providencia.

Por otro lado, Antonio Bellet invertirá su sentido mientras se extiendan las obras.