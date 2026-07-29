Pablo Echeverría: “Después de un periodo largo de borrachera política populista se observa sentido común”

Este miércoles se llevó a cabo el seminario anual From Global to Local, organizado por Moneda Patria Investment, donde se abordó el escenario económico y político del país, así como las perspectivas para los próximos años.

En esta instancia, Pablo Echeverría, presidente y socio fundador de la administradora de activos, antes Moneda Asset Management, expresó mayor optimismo sobre el futuro del país al comparar la visión que tenía en 2025, en el contexto del mismo evento.

“Estoy claramente más optimista que hace un año. No porque los problemas hayan desaparecido ni porque una reforma pueda resolver rápidamente las consecuencias de estas malas políticas públicas de más de una década y el estancamiento que hemos tenido. Soy optimista porque el país parece estar recuperando la claridad respecto de sus prioridades" , dijo en ingeniero civil durante el inicio del evento.

29/07/2026 - SEMINARIO FROM GLOBAL TO LOCAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Durante su presentación, Echeverría abordó el contexto de incertidumbre geopolítica internacional y la fortaleza económica de Estados Unidos, la que a su juicio se explica en gran medida por el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

El representante de Moneda Patria apuntó a la oportunidad que significa este escenario para Chile y América Latina, principalmente por la disposición de recursos altamente demandados y la ubicación geográfica alejada de los principales conflictos.

“La inteligencia artificial, la transición energética y la reorganización de las cadenas productivas requieren cantidades extraordinarias de electricidad, minerales, combustibles, infraestructura. En este escenario, Latinoamérica puede ser un proveedor fundamental de todos esos recursos”, afirmó.

Nuevo ciclo político

Además, Echeverría valoró el nuevo ciclo político a nivel de regional en el que “después de un periodo largo de borrachera de políticas populistas, en buena parte de Latinoamérica se observa un sentido común en materia de desarrollo. Mayor preocupación por el empleo, la inversión, la responsabilidad fiscal, la eficiencia tributaria, la simplificación de permisos y la seguridad”.

En esa línea, felicitó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que también se encontraba presente en el evento, “y a los parlamentarios y autoridades que han contribuido al avance” de la megarreforma. Eso sí, recalcó que “este avance, aunque muy significativo, no es un punto de llegada”, sino el inicio para “ revertir más de una década de estancamiento económico ”.

Jorge Quiroz en el seminario Moneda Patria Investment. MARIO TELLEZ

Para esto, Echeverría propuso una agenda basada en cuatro grandes ejes: exportaciones, crecimiento y medio ambiente, mercado de capitales y creación de empleo formal.

Aunque destacó especialmente la baja productividad del cobre, también apuntó a “diversificar y aumentar sostenidamente las exportaciones, aprovechando las ventajas competitivas del país”, incluyendo energías renovables,alimentos, salmones, servicios, tecnología y turismo.

Sobre el segundo eje, para compatibilizar el crecimiento con el cuidado al medio ambiente, apuntó al exceso de regulación y la “falta de certeza respecto sobre las concesiones”, poniendo como ejemplo la industria salmonera.

“La regulación ambiental debe ser exigente, técnica y predecible. Debe entregar certeza, no discrecionalidad, establecer estándares claros y no cambiarlas reglas del juego después de realizar la inversión”.

Mercado de capitales

Respecto al mercado de capitales, afirmó que en Moneda Patria valoran la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para las acciones con presencia bursátil, “pero su alcance es limitado al beneficiar únicamente a las compañías de mayor tamaño y, por ende, más líquidas”.

“Durante décadas (el mercado de capitales) fue una de las grandes fortalezas de Chile. Permitió financiar empresas, viviendas, infraestructura, nuevos proyectos, canalizando ahorros en la inversión. Ese círculo virtuoso se ha debilitado. Para revitalizarlo debemos reducir la carga regulatoria y la burocracia que hoy resulta excesiva sin perder nunca de vista la protección necesaria de los inversionistas y el interés general del país”.

Finalmente, Echeverría hizo hincapié en la necesidad de crear empleo formal, apuntando al encarecimiento de la contratación en los últimos años.

Pablo Echeverría, Sebastián Edwards, Jorge Quiroz y José Luis Daza. MARIO TELLEZ

“Necesitamos un mercado laboral que combine protección, capacidad de adaptación, que permita jornadas flexibles, que favorezca la formalidad, que incentive la capacitación, que facilite la incorporación de jóvenes y mujeres y contribuya a elevar la productividad”.