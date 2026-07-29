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    Coordinador Eléctrico revierte proyección y descarta déficit de energía para los siguientes 12 meses, tras lluvias

    "Esta situación es producto de la mejora en las condiciones hidrológicas actuales y de la previsión de nuevos sistemas frontales para las próximas dos semanas", indicó un informe de la entidad.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Sistema frontal

    Luego del poderoso sistema frontal que ha azotado al país, principalmente a la zona norte del territorio en particular las regiones de Atacama y Coquimbo, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) descartó la posibilidad de déficit de abastecimiento energético para los próximos 12 meses, revirtiendo la previsión de hace unas semanas que advertía posible déficit.

    “Los resultados del Estudio de Seguridad de Abastecimiento (ESA) de julio de 2026 muestran que, en los escenarios analizados, no se verifica una condición de déficit sistémico de energía. Esta situación es producto de la mejora en las condiciones hidrológicas actuales y de la previsión de nuevos sistemas frontales para las próximas dos semanas, los cuales incrementan la disponibilidad de generación hidroeléctrica en la zona centro-sur del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, apuntó el último ESA publicado anoche.

    Eso sí, el informe observó “un deterioro” en el sistema eléctrico de la zona sur del país, el que podría provocar estrechez en agosto y riesgo de déficit entre noviembre y enero próximo en dos regiones específicas, “debido tanto a la persistencia de condiciones hidrológicas secas (supuesto del estudio) como al mantenimiento mayor de seis meses de la Unidad 1 de la Central Canutillar”, de acuerdo explicó el organismo.

    Esa mantención de la Central Canutillar es relevante, pues “las proyecciones muestran un período de estrechez a partir de agosto y un riesgo de déficit entre noviembre de 2026 y enero de 2027 para las regiones de Los Ríos y Los Lagos que podría alcanzar hasta el 20% de la demanda eléctrica de esta zona. Este escenario se encuentra condicionado a la ocurrencia simultánea de bajos caudales afluentes, altas temperaturas y un bajo aporte de generación eólica”.

    Coordinador revierte escenario

    El ESA es un análisis de riesgo que realiza el Coordinador para prevenir al sistema eléctrico y que este, en consecuencia, pueda implementar medidas. Para ello, utiliza situaciones hipotéticas y concretas que podrían afectar al sistema.

    El mejor escenario hídrico reciente hizo mejorar las previsiones que realizó el Coordinador a inicios de mes. A través de un estudio complementario al ESA previo al publicado ahora, el organismo eléctrico advirtió la posibilidad de un déficit de abastecimiento energético para julio.

    Esto luego de la indisponibilidad de la central termoeléctrica Campiche hasta el 20 de octubre, el cierre de la Laguna del Maule entre el 15 de junio y 30 de noviembre y la conclusión de los derechos de generación del Lago Laja entre julio y noviembre.

    Con estos supuestos, el Coordinador proyectó déficit de abastecimiento energético para julio, y para agosto, si bien estimó déficit, el escenario dependía de la evolución de la energía disponible en el sistema eléctrico.

    El informe más actual mencionó que tras el “levantamiento de la alerta amarilla en Complejo Volcánico en la Laguna del Maule, desde esta versión, el estudio deja de analizar el riesgo de abastecimiento provocado por la indisponibilidad de las centrales ubicadas en la cuenca del Maule y sus proximidades”.

    Recomendaciones

    En esta versión del estudio, el Coordinador recomendó a las empresas coordinadas gestionar oportunamente el suministro de gas natural utilizado para la continuidad de las operaciones de las unidades generadoras de energía y levantar información si es que el suministro es afectado. También pidió, a las empresas correspondientes, tener el stock de diésel en su mayor capacidad de almacenamiento.

    El organismo gestionará trabajos programados para el sistema de transmisión y parques generadores de energía para minimizar las restricciones de generación. Mantendrá criterios conservadores en la gestión de la energía proveniente de los embalses hidroeléctricos, con tal de preservar la energía embalsada tanto para abastecimiento de demanda como provisión de otros servicios.

    En particular, el Coordinador pidió a Colbún reportes periódicos del avance del mantenimiento de la unidad 1 de la Central Canutillar y cualquier antecedente que afecte su plazo de reposición. “El Coordinador mantendrá el monitoreo de las gestiones de la empresa Colbún S.A. para flexibilizar la cota mínima del embalse Lago Chapo”, señaló.

    Agregó la necesidad de medidas excepcionales para flexibilizar el uso de recursos y criterios de seguridad para el abastecimiento de la demanda del territorio. En paralelo, el organismo actualizará el catastro de la capacidad de generación disponible para clientes de la zona.

    Más sobre:Coordinador EléctricoCENDéficit de energíaSistema frontalAgua

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