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    El día en que Colo Colo espera a Vozinha en el estadio Monumental

    El portero Caboverdiano se encuentra realizando los trámites de rigor para poder jugar por el Cacique en la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El inicio del último fin de semana estuvo marcado por un especial anuncio. Aníbal Mosa confirmó la llegada de Vozinha, el portero de Cabo Verde que se robó las miradas en el Mundial de Norteamérica 2026 gracias a su actuación con los Tiburones Azules.

    El mandamás del Cacique sostuvo una reunión a través de zoom con el caboverdiano en el que se cerró un contrato por poco más de medio millón de dólares que unirá al futbolista con los albos por seis meses, con la opción de ampliarlo por un año.

    Claro que estoy feliz, tenemos a un mundialista en Colo Colo. Cómo no lo voy a estar. Su actuación ha hecho que nos fijemos en él. Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación”, planteó Fernando Ortiz después de la victoria contra Deportes Limache.

    Eso sí, el DT indicó que, como todo jugador, deberá pelear por la titularidad. “Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar. Si no, va a seguir Gabriel. Y si Gabriel se distrae, va a atajar el que mejor esté”.

    Por lo pronto, Vozinha comenzó su viaje desde Cabo Verde rumbo a Chile este lunes y ya se encuentra en Portugal realizando los trámites de su visa para poder trabajar en territorio nacional. Por aquello, se espera que este jueves el guardameta ya esté en el Estadio Monumental para su presentación oficial como refuerzo de Colo Colo.

    Un inesperado problema

    La llegada de Vozinha a Chile abrió un inesperado problema en Colo Colo, pues este no podrá jugar con su apodo en la camiseta.

    El artículo 36° de las bases del campeonato indica que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

    Incluso se establecen castigos por si eso no se cumple: “El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

    De todas maneras, Pablo Milad, presidente de la ANFP, reconoció este lunes que Colo Colo envió una solicitud formal para que se pueda hacer una excepción y que así el futbolista de Cabo Verde pueda jugar con su apodo.

    Eso se va a analizar mañana con el departamento legal. Ya hay una solicitud formal de Colo Colo. Nosotros la vamos a revisar mañana en la mañana y vamos a notificar a Colo Colo la resolución, dijo Milad a DSports.

    Además, el mandamás opinó sobre el fichaje, el que considera como algo atractivo para el fútbol chileno: “Yo creo que es bueno, porque va a ser un atractivo para la gente. No se le notan los 40 años que tiene, se ve muy ágil y dinámico. Va a ser un aporte y algo interesante para Colo Colo, y lo lindo que eligió venir acá en un club importante de nuestro futbol”, cerró.

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