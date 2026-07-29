“No me gustaría tener un equipo que juegue así”: campeón del mundo con Alemania se lanza contra Argentina

Argentina volvió a ser protagonista en el Mundial de Norteamérica 2026, competencia a la que llegaba como campeón defensor. A pesar de haber llegado a la final, su forma de juego recibió críticas de un excampeón del Mundo.

Rudi Völler, quien levantó el trofeo en Italia 1990 y que hoy es el director deportivo de la federación alemana, criticó el estilo de juego de la Albiceleste.

Durante el Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL (Federación Alemana de Entrenadores de Fútbol), se mostró contrario al estilo de juego planteado por Lionel Scaloni.

“Muchos quieren copiar el proceso de Argentina y fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como modelo, pero me parece una discusión un poco hipócrita”, lanzó.

“De repente, los argentinos eran la vara con la que medir todo”, añadió más adelante. “A mí no me gustaría tener un equipo que juegue como Argentina. Lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol”.

A continuación indicó que “podrás decir que fueron campeones del mundo y ahora subcampeones, pero todos esos elogios hacia ellos es algo que no entendí en muchos casos”.

Luego, utilizó a España como ejemplo de lo que esperan conseguir en Alemania. “España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien”, remarcó.

El futuro de Julian Nagelsmann

Otro tema que tocó Rudi Völler fue qué puede esperar Julian Nagelsmann tras renunciar al banco de Alemania tras el Mundial.

“Algo que se complicó mucho durante la etapa de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional —y que yo mismo subestimé— fue su relación con los medios y la afición. Llegó un punto en que daba igual la decisión que tomara; la gente reaccionaba negativamente, lo que hacía que todas parecieran erróneas”, compartió.

“Los mejores ejemplos fueron las ocasiones en que Julian criticó a los jugadores; fue criticado por ello. Cuando intentó aliviar la presión y la culpa sobre los jugadores, también fue criticado. Eso es parte del trabajo de un entrenador. Al final, lo que cuenta son los resultados, y lamentablemente, estos fueron decepcionantes hacia el final”, añadió.

De todas maneras, dejó claro que sus resultados junto a la selección alemana no le quitan su potencial como adiestrador. “Aunque la eliminación en el Mundial fue decepcionante, Julian sigue siendo una persona excepcional y un entrenador de primer nivel. Estoy convencido de que tendrá una carrera brillante, a pesar de haber logrado tanto a tan corta edad. Apostaría fuerte a que pronto dirigirá a otro club de élite”, cerró.