The Beatles y Rubber Soul: el disco que lo cambió todo vuelve con piezas nunca antes escuchadas

Después del conteo “one, two, three, four”, se escucha la cristalina guitarra tocada por Paul McCartney. La figura que suena es la intro con vocación de guitarra clásica, pero con mucho sabor pop de Michelle. La canción suena prácticamente igual a la versión final, con los coros profundos de John Lennon y George Harrison y la batería de Ringo Starr. Una gema del catálogo de The Beatles está naciendo.

Es la toma 1 de Michelle, que se acaba de publicar como adelanto de la reedición de Rubber Soul. El gran álbum de 1965 regresa en una nueva edición especial. Así al menos se reveló esta mañana desde el sitio web de la banda.

Producido originalmente por George Martin y con Norman Smith como ingeniero de grabación (el último álbum en el que cumpliría dicha función antes de renunciar y que su puesto fuese ocupado por el joven Geoff Emerick), esta vez, el trabajo corrió por cuenta del hijo del primero, Giles Martin, quien remezcló el material junto a Sam Okell.

Este nuevo Rubber Soul presenta una nueva mezcla en estéreo, en la misma línea de las reediciones que Martin hijo ha dirigido con los discos del cuarteto en los últimos años (que incluyen, por ejemplo las ediciones aniversario de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, el “Álbum Blanco”, Let It Be, Revolver, el sencillo Now and Then y los sendos compilados 1962–1966 y 1967-1970).

En rigor, el álbum tendrá tres versiones: una estándar, con las 14 canciones originales remezcladas (en 1 CD y 1 vinilo); una edición especial Deluxe (2 CD y 2 vinilos), que incluye tomas descartadas y versiones tempranas de las canciones, así como los sencillos que no se incluyeron en el álbum y que fueron parte de las grabaciones: Day Tripper y We Can Work It Out, todos masterizados a media velocidad; y la edición Super Deluxe (en 4 CDs y 5 vinilos) que incluye dos LP masterizados a media velocidad, el álbum mono original, el álbum original de Capitol US y un sencillo de 7″ (Day Tripper / We Can Work It Out, ambos en mezcla de 2023). También incluye tomas descartadas y primigéneas de las canciones.

Además, esta última incorpora un libro de tapa dura de 88 páginas con un prólogo de John Lennon, una introducción de Paul McCartney, fotos, información detallada sobre el álbum y notas de las pistas. Incluso, ampliando la experiencia, la edición especial Super Deluxe tendrá una segunda opción que incluye posters y tarjetas.

Como si fuera poco, también habrá una muy sicodélica versión Zoótropo de edición especial prensado en vinilo. Es la edición de 14 canciones masterizada a media velocidad con diseños de zoótropo únicos y una funda troquelada a medida.

Así, en este universo expandido del Rubber Soul, encontraremos 24 grabaciones de las primeras sesiones, incluyendo 20 tomas inéditas, entre ellas versiones tempranas de Day Tripper y We Can Work It Out; primeras versiones de Nowhere Man, Norwegian Wood o I’m Looking Through You; las pistas instrumentales de acompañamiento de What Goes On, Day Tripper, The Word o Girl.

Pero el mayor hallazgo son tres demos caseros inéditos: We Can Work It Out, Day Tripper y Little Girl, un esbozo de canción de John Lennon nunca antes escuchado. De hecho, la prensa especializada habla de un track que solo llegó a la fase de maqueta y que no sólo nunca se publicó, sino que “ni siquiera se rumoreó alguna vez su existencia”.

Las nuevas ediciones se lanzarán el 2 de octubre y ya se pueden reservar aquí.

Un salto adelante

“Rubber Soul era mi álbum preferido, incluso entonces. Creo es lo mejor que hemos hecho"; sentenció George Harrison en el libro The Beatles Anthology. Es que el disco -publicado un 3 de diciembre de 1965- comenzó a marcar el fin de una etapa, la de la Beatlemanía, los chillidos de las fans, las canciones simples y la locura, por una búsqueda más profunda de nuevas capas musicales. Ya no les bastaba solo vender discos, había un sonido que encontrar.

Así lo comentó Harrison en el citado volumen: “Desde luego sabíamos que estábamos haciendo un buen álbum. Le dedicamos más tiempo y probamos cosas nuevas. Pero lo más importante fue que ahora oíamos sonidos que antes no éramos capaces de oír. Además, nos influía más la música de otras personas y en aquella época todo fructificaba; nosotros incluidos, por eso estábamos madurando”.

“En Rubber Soul experimentamos mucho, creo que influídos por las drogas -recuerda Ringo Starr en el Anthology-. George Martin lo sabía y solía enfadarse; bueno, no realmente. Sólo exclamaba: ‘¡Oh, Dios!’, porque las cosas iban un poco más lentas. Era muy bueno. Al principio tenía un ayudante que venía a los ensayos y él sólo estaba durante la grabación, para apretar el botón. Luego empezó a venir siempre. Nosotros nos poníamos a tocar, nos salía bien y le decíamos: ‘George, ¿lo tienes?’. Creo que le enseñamos a tener la cinta siempre corriendo. Perdió esa vieja costumbre de apretar el botón sólo cuando vas a hacer la grabación. Empezamos a tener la cinta siempre funcionando y así obtuvimos grabaciones muy buenas".

"Rubber Soul fue el álbum de la marihuana, y Revolver el del ácido -recordó John Lennon en el Anthology-. Igual que las pastillas nos habían influido en Hamburgo, el alcohol en esto y lo de más allá....No es que hiciéramos Rubber Soul colocados porque en aquellos tiempos no podíamos trabajar emporrados".

El título de Rubber Soul se debió a una frase que le llamó la atención a Paul McCartney “Se debe a un comentario que un cantante de blues hizo sobre Jagger. He oído algunos trozos desechados de cuando hicimos I’m Down. Al principio, yo hablo de Mick. Digo que acabo de leer que un tío de EE UU había dicho: ‘Mick Jagger. Son buenos, pero es soul de plástico.’ ‘Plastic soul’ fue el germen de Rubber Soul“, recuerda en el Anthology.

“Las cosas estaban cambiando -agrega el zurdo-. Empezábamos a alejarnos de lo pop, como Thank You Girl, From Me To You y She Loves You. Las primeras canciones iban directamente dirigidas a nuestros fans; decían: ‘Por favor, compra este disco’, pero ahora habíamos llegado a un punto en el que pensábamos: ‘Eso ya está. Ahora podemos dedicarnos a canciones más surrealistas, un poco más elaboradas’. Y estaba saliendo gente nueva que nos influía. Dylan nos influyó bastante en aquella época".

McCartney con el bajo Rickenbacker durante las sesiones de Rubber Soul. En el teclado está el productor George Martin.

Pero tomando aire y mirando hacia atrás, ¿Por qué Rubber Soul es un álbum tan importante en la carrera de los Beatles?, ¿cuál es la mirada de los especialistas? Responde a Culto Rainiero Guerrero, director de la Radio Futuro. “Con Rubber Soul los Beatles ya están entrando en una dinámica compositiva distinta. Si bien se lanza el mismo año que se lanza Help!, -y ya Help! mostraba algunas cosas nuevas-, acá sin duda alguna hay una influencia distinta. Yo creo que tiene que ver con los tiempos. Entre álbum y álbum, viajes, escuchar música, influencias que aparecen. Aparece una cítara por primera vez, y va a ser replicada hasta el día de hoy en la música popular occidental. Es parte de un imaginario del rock y las cítaras, producto de los viajes de George a la India, el primer viaje que hace".

“Lennon comienza una búsqueda introspectiva, McCartney mucho más metido en la música experimental. Entonces, todas esas influencias son las primeras que se salen de esa Beatlemania primaria y se traducen en un disco que, sin querer, es la explosión al otro lado del Atlántico para que Brian Wilson diga ‘yo tengo que hacer algo como eso’ y hace Pet Sounds. Entonces empieza como una escalada, no solo con ellos, sino en general del mundo de la música. Los Byrds van a decir ‘¿qué está pasando con ellos?, ¿qué música están haciendo?, ¡qué increíble!’“.

El periodista argentino Sergio Marchi, coautor de Los Beatles. Desde el comienzo (1962-1966), comenta a Culto: “Rubber Soul es donde comienza el cambio de The Beatles, que se concreta en Revolver y se expande en Sgt. Pepper. Además tiene un toque de soul (The Word), aparece el sitar en Norwegian Wood, la falsa canción francesa en Michelle, la veta reflexiva de Lennon en In my life, los celos de Paul en You won’t see me y I’m looking through you, y el bajo fuzz, toda una innovación en aquel tiempo en uno de los dos temas de Harrison, Think for yourself”.

“Rubber Soul es la primera gran muestra de madurez -añade Guerrero-. Es el primer paso del final de la Beatlemania, de esta banda de jóvenes adolescentes, y que todavía tenían 24, 25 años. Ojo, John Lennon tenía 25 años cuando hace In My Life, que es una canción que le queda mucho mejor a Johnny Cash cuando la reversionó en sus últimos días en el American Recordings. Es el final de esa Beatlemania adolescente y el comienzo de la madurez de la banda. Eso tuvo un impacto muy grande en la escena musical de ese minuto en Inglaterra, en Europa y en los Estados Unidos".