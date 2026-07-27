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    Captan tornados en tres comunas de la región del Ñuble: revisa las impactantes imágenes

    De momento no existen reportes de personas lesionadas ni daños materiales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la tarde de este lunes, se viralizaron diversos registros de un tornado en las cercanías de Chillán Viejo.

    El fenómeno se produjo en medio del intenso sistema frontal que ha afectado a varias regiones del país durante las últimas horas, con lluvias, granizadas y fuertes que mantienen diversas alertas activas en la zona centro-sur.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había advertido previamente sobre condiciones favorables para la formación de este tipo de fenómenos.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoNacionalTornadosRegión del ÑubleChillán ViejoSistema Frontal

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