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    Honda confirma la tercera generación de la Ridgeline

    El fabricante nipón reveló el primer teaser de la futura camioneta, cuyo desarrollo y producción tendrá en Estados Unidos.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Honda confirmó el desarrollo de la tercera generación de la Ridgeline, su reconocida camioneta mediana que debutó en 2006 y cuya nueva edición saldrá a la luz “dentro de dos años".

    Esta nueva entrega de la Ridgeline está siendo diseñada en California, mientras que su ingeniería se lleva a cabo en Ohio, Estados Unidos. Al igual que la actual generación, en tanto, se producirá en la planta de Alabama, donde también se fabrican los Honda Passport, Pilot y Odyssey.

    Y tal y como se anunció en mayo pasado, dicha fábrica detendrá la producción de la Ridgeline vigente a fin de año, para concentrarse en la futura.

    “La galardonada Honda Ridgeline ha incorporado durante dos décadas tecnologías y características innovadoras al segmento de las camionetas en Estados Unidos, priorizando las capacidades y funcionalidades que los usuarios realmente necesitan. La próxima Ridgeline dará continuidad a ese legado con un diseño aún más robusto y mayores capacidades”, señaló Lance Woelfer, vicepresidente de Ventas de Automóviles de American Honda Motor.

    Más sobre:TeaserHonda Ridgeline

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