“Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo

Otra jornada más de incertidumbre en Colo Colo. Hace ocho días que el club anunció la llegada del portero Vozinha, el arquero más popular de la última Copa del Mundo. Sin embargo, el meta todavía no arriba a Santiago y acrecienta las dudas sobre el fichaje internacional más mediático en la historia del club.

Porque la ansiedad venció a las certezas. El viernes de la semana pasada, el presidente del club Aníbal Mosa anunciaba por todo lo alto la contratación del jugador africano de 40 años.

Sin embargo, a medida que pasaban los días, la figura del portero no se aparecía por el Monumental, a pesar de que las redes sociales ya habían confirmado el seguro arribo del futbolista.

En medio de la inquietud, desde el entorno del club de Pedreros confirmaron que el meta llegaría el jueves 30 de julio, en la noche, procedente de Madrid. Problemas de visa y permisos de trabajo habían provocado el retraso. Pese a ello, los hinchas albos volvieron a decepcionarse, mientras el director Jaime Pizarro salía a explicar el escenario.

“Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Espero que esto pueda decantar y definirse claramente el itinerario, que es lo que todos esperamos”, advirtió el exjugador del primer equipo.

Mientras eso ocurría, el evento tecnológico brasileño Rio Innovation Week aún tenía en cartelera al caboverdiano, uno de los atractivos del tradicional acontecimiento después de pasar de 50 mil seguidores en sus redes sociales a 30 millones, todo durante el Mundial 2026.

Los canales oficiales de la organización carioca habían adelantado la presencia del portero en la información publicada el 23 de julio pasado. Sin embargo, el futbolista ya no forma parte de la lista de invitados.

Voz oficial

En medio de ese desasosiego, la empresa que representa a Vozinha ha intentado tranquilizar al club y a los ansiosos hinchas. En conversación con El Deportivo, el empresario portugués Bernardo Vasconcelos despejó algunas variables sobre el presente del golero.

“Vozinha nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro, así que de ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”, lanzó de entrada al exjugador de fútbol.

Pese a su tajante respuesta, el mismo empresario advirtió que todavía no existe una fecha formal para su arribo, a la vez que insistió que el contratiempo no corresponde a trámites administrativos.

“El jugador todavía está solucionando algunos problemas personales que han retrasado su llegada a Chile. Está trabajando en eso, pero la autorización y la visa de trabajo están solucionadas. Todavía no podemos dar una fecha con certeza”, aseguró el lusitano.

Consultado sobre el interés del club Renaissance de Berkane, el luso se limitó a decir que “no hay nada del fútbol de Marruecos”, como una manera de despejar las dudas sobre un eventual regreso al fútbol africano.

En las últimas horas se especuló con una mejora en las condiciones contractuales del futbolista. Pese a ello, Vasconcelos aseguró que “eso no es así, está todo de la misma manera”.

Además, existe otra variable que alimenta la opción del meta en los albos, después de que el Consejo de Presidentes de la ANFP permitiera al atleta poner su apodo en la camiseta.

“Eso es verdad, estamos al tanto de que ocurrió y nos deja conformes”, afirmó el representante, a la espera de que el golero destrabe sus asuntos personales para permitir su arribo a Santiago.