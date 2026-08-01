Los reportes por operaciones sospechas de Gabriel Silber que la UAF informó al fiscal de la trama bielorrusa

En medio de la serie de diligencias que han desplegado los fiscales de la trama bielorrusa, el pasado 3 de julio Marco Muñoz requirió al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una serie de antecedentes respecto de Gabriel Silber y de Aldo Cornejo.

El persecutor de la Región de Los Lagos, pidió a la entidad que reportara si registra informes de inteligencia financiera remitidos al Ministerio Público o bien reportes de operaciones sospechosas (ROS) u operaciones en efectivo (ROE) que hubieran realizado ambos imputados en el caso. Asimismo, pidió informar sobre eventuales reportes de declaraciones de porte y transporte de dinero en efectivo (DPTE) y que, de existir, se remitiera los registros respectivos.

Todo, porque desde hace semanas que los investigadores venían analizando las cuentas de ambos abogados y, entre otras cuestiones, también las propiedades que mantenían inscritas a su nombre.

Los investigadores necesitaban tener el panorama completo para tomar eventuales decisiones, como la conocida recientemente respecto de formular cargos en contra de Silber como autor de delitos de soborno y lavado de activos.

Si bien los antecedentes concretos por los que se imputará a Silber se conocerán recién en la audiencia fijada para el próximo 22 de septiembre, en el expediente de la causa ya se encuentra la respuesta de la UAF, evidenciando que sí cuentan con reportes por operaciones sospechosas del exdiputado.

El 13 de julio pasado el director (S) de la UAF, Pablo Baeza, remitió los antecedentes a Muñoz, adjuntando un archivo calificado como secreto -al cual tuvo acceso La Tercera- en que se desglosan las operaciones. Se detalló, igualmente, que respecto de Cornejo no mantienen registro.

En primer punto, se indica que el 11 de mayo de este año, Zurich Chile Seguros de Vida reportó a Silber en función de que “es socio del estudio ‘Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales’, siendo parte activa de la acción judicial que interpuso Belaz Movitec contra Codelco, por este motivo, está imputado en el caso ‘trama bielorrusa’ por presuntos delitos de soborno y lavado de activos. La investigación involucra pagos millonarios y beneficios indebidos. Actualmente, Silber colabora con la Fiscalía y la causa sigue en curso”.

El asunto tenía que ver con la connotación de persona pública que también le cabe al excongresista, aunque también se hace referencia explícita a “operaciones sospechosas” que se reportaron el 7 de mayo por parte de Consorcio. Aunque nuevamente se subrayó que la alerta tiene relación con los delitos por los que se le investiga.

“Gabriel Moises Silber Romo, chileno, casado, abogado, 49 años, informado en el mes de enero y febrero 2026 mediante ROS N° 94548 y ROS N° 97117 respectivamente, por estar involucrado e imputado en investigación por eventuales delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos. En primera instancia como imputado y luego como cooperador eficaz", se sostiene.

Y suma: “Con fecha 20/04/2026 cliente solicita a través de mail, un nuevo rescate parcial por $30.004.045 a su póliza APV. Con fecha 29/04/2026 se realiza pago mediante depósito en cuenta corriente por un monto de $30.004,045 y se realiza adicionalmente la retención de impuesto por un monto equivalente a $5.294.912″.

Junto con ello, se evidencia un reporte que data del 18 de marzo de Principal Administradora General de Fondos y donde se hace referencia a que el imputado aperturó dos cuentas para invertir Ahorro Previsional Voluntario en Fondos Mutuos en agosto de 2021.

En dicho apartado se especificaron los montos involucrados y también que “no fue posible obtener información del tiempo y la forma en que se constituyó dicho ahorro”.

Luego se complementa lo siguiente: “El cliente Gabriel Silber Romo fue identificado por nuestro sistema de listas -Gesintel como persona de interés por el caso ‘Caso Asesorías’ por entregar informe repetido y en el ‘Caso Arista Bielorrusa’ por ser abogado del Consorcio chileno-bielorurruso Belaz-Movitec. Si bien los traspasos de fondo se realizaron de Ahorros APV que mantenía en otras instituciones autorizadas en el año 2021, no es posible determinar el origen si estos fueron materializados mediante aportes directos o descuentos directos. Anteriormente en 2022 había sido revisado pero no se identificó un patrón anormal. Actualmente, dado que el sistema Gesintel lo considera una persona de interés por los casos en que se ha visto involucrado, se levanta nuevamente una -bloqueado- y se presume que los dineros aportados pueden provenir de fuentes ilícitas vinculadas con fraude al Fisco".

El 25 de febrero, igualmente, la UAF recibió reporte de Consorcio dando cuenta de que contaba con la ROS N° 94548, “por estar involucrado e imputado en investigación por eventuales delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos. Con fecha 12/02/2025 cliente solicita a través de mail, un nuevo rescate parcial por $20.011.532 a su póliza APV de 5 meses de vigencia. Con fecha 17/02/2025 se realiza pago mediante vale vista por un monto de $20.011.532 y se realiza adicionalmente la retención de impuesto por un monto equivalente a $3.531.447″.

Refiriendo nuevamente que se encuentra indagado, dicho reporte también relevó que la petición de Silber se ejecutó aún cuando la solicitud de rescate anticipado/revocación de póliza tiene condiciones desventajosas. “En este caso un rescate parcial que conlleva una retención por retiro”, dice.

En último punto, el anexo también incluye un reporte de enero de 2026 efectuado por Consorcio, donde también se informó sobre abultados retiros anticipados que hizo pese a condiciones desventajosas.

Consultado por este medio sobre el informe en cuestión, Silber descartó irregularidades. “Mi defensa y mi día a día se sostienen con mis propios ahorros previsionales, legítimos y previos a mi actividad profesional privada. La absoluta claridad y trazabilidad de estos fondos de APV constituyen la evidencia más clara de mi transparencia, descartando de plano cualquier sospecha sobre ingresos de procedencia injustificada", dijo.