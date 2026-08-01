La resignación en Everton ante la racha ganadora de Colo Colo: “Están en un momento en el que les sale todo”

Everton puso en aprietos a Colo Colo, pero no logró frenar su andar ganador en la Liga de Primera. En Viña del Mar, los ruleteros estuvieron cerca de, por lo menos, arrebatarle un empate al Cacique. Sin embargo, el triunfo acabó siendo para la visita: con un 4-3, en un partido lleno de goles, los albos se quedaron con los tres puntos en Sausalito y siguen en lo más alto rumbo al título.

En la vereda viñamarina valoraron el esfuerzo tras plantarle cara al líder del Torneo Nacional, pero también remarcaron los fallos que derivaron en la derrota. “El plan de juego había funcionado. Nosotros sabíamos que ellos generan mucho con esa estructura 5-3-2 y que meten mucha gente en ataque y por las bandas, pero los contraarrestamos con los duelos. Habíamos convertido y luego nos marcaron por errores nuestros y situaciones aisladas. No es por poner excusa, porque estamos bien desde lo físico, pero tuvimos tres días menos de preparación. Siempre estuvimos en partido y competimos de igual a igual con el mejor equipo del torneo. Nos queda esa sensación de que, al menos, no debíamos haberlo perdido”, partió diciendo el entrenador Walter Ribonetto.

“En un partido de siete goles es obvio que hay un margen importante de errores. Ellos tienen jerarquía y te lo demuestran (...) Recién comienza el Clausura y todavía nos queda mucho camino por delante. Vamos a estar a la altura”, complementó el DT argentino.

Vicente Fernández durante el partido entre Everton y Colo Colo por la Liga de Primera MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Del lado de los protagonistas en el terreno de juego, Vicente Fernández fue el que asumió la voz del plantel en la zona mixta. El lateral secundó las palabras del adiestrador: “Se hicieron cosas muy buenas y el esfuerzo del equipo fue muy grande, se vio reflejado en la cancha. Lo malo es que no nos alcanzó. Sabíamos que iba a ser difícil, porque ellos van primeros. Planificamos un partido de muchos duelos individuales, por toda la cancha, y creo que logramos generar una presión que terminó con varios errores de ellos para los goles nuestros. En líneas generales, planteamos el partido que queríamos hacer”.

El ex Universidad de Chile, eso sí, reconoció la calidad del cuadro albo. “Fue un segundo tiempo difícil, porque ellos están en un momento en el que les sale todo. No tuvieron tantas llegadas para decir que fueron tan superiores a nosotros, pero las que tuvieron fueron determinantes y las echaron adentro. Nos queda trabajar”, lanzó.

Por último, Fernández admitió la gran deuda de los ruleteros durante la presente campaña. “Este año ha sido complicado hacernos fuertes de local. Estamos al debe y tenemos que aprender a sacar ventaja de eso”, sentenció.

Tras esta mea culpa, en Everton tendrán la oportunidad de lavar heridas cuando visiten a Huachipato, en Talcahuano. Dicho duelo está programado para el sábado 8 de agosto a las 15 horas.