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    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión

    La joven permanecía internada en estado crítico en el Hospital Base de Osorno desde la madrugada de este sábado, mientras que el conductor detenido será formalizado durante este domingo por su presunta responsabilidad en los hechos.

    Por 
    Roberto Martínez
    SIAT de Carabineros

    A dos aumentó el número de víctimas fatales que dejó el atropello múltiple ocurrido durante la madrugada de este sábado frente a la discoteca Euphoria, en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, luego de que Carabineros confirmara el fallecimiento de una segunda mujer que permanecía internada debido a la gravedad de sus lesiones.

    El hecho ocurrió cerca de las 04.30 horas en el kilómetro 5 de la Ruta T-210, cuando un station wagon blanco perdió el control, salió de la calzada y embistió a un grupo de ocho peatones que se encontraba en la berma, en las afueras del recinto nocturno.

    Según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos, tras atropellar a las personas el vehículo colisionó contra un automóvil que permanecía estacionado. Posteriormente, el conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio a las víctimas ni informar lo sucedido a las autoridades.

    En el lugar del accidente falleció Edmara Molina Rogel, de 24 años. En tanto, Kesia Burgos Tejeda, de 34 años, quien había sido trasladada de urgencia al Hospital Base de Osorno debido a la gravedad de las lesiones sufridas, murió durante esta jornada pese a los esfuerzos del equipo médico.

    Con ello, el balance del hecho se elevó a dos personas fallecidas y seis lesionados de diversa consideración, quienes fueron derivados a recintos asistenciales de La Unión y Osorno para recibir atención médica.

    Tras las primeras diligencias, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó el trabajo especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con el objetivo de establecer la dinámica del accidente e identificar al responsable.

    Las diligencias permitieron ubicar y detener al conductor investigado, quien deberá comparecer este domingo ante el Juzgado de Garantía de La Unión para la audiencia de control de detención.

    En esa instancia, el Ministerio Público formalizará la investigación por la presunta responsabilidad del imputado en el atropello múltiple, mientras continúan las pericias destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fatal hecho.

    Más sobre:AtropelloLa UniónRegión de Los RíosDiscoteca EuphoriaFallecidosPolicialNacional

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