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    Detienen en La Florida a cinco sujetos por secuestrar a una familia tras falso encargo mecánico

    La víctima fue contactada por redes sociales para reparar un automóvil en Maipú. Al llegar fue abordada junto a su pareja y dos hijos, y obligada a dirigirse hasta su domicilio, donde Carabineros detuvo a los sospechosos, tres de ellos menores de edad.

    Por 
    Felipe Rivera
    Detienen a cinco sujetos por secuestro de familia tras falso encargo mecánico: tres de ellos eran menores. Imagen referencial.

    Cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro de un matrimonio y dos de sus hijos, luego de atraer a una de las víctimas mediante un falso encargo para reparar un vehículo.

    El hecho comenzó durante la tarde del viernes en la comuna de Maipú, donde el mecánico había sido citado para hacer un trabajo. Según Carabineros, el contacto se habría concretado mediante una página en redes sociales utilizada por la víctima para ofrecer sus servicios.

    Al llegar al lugar junto a su familia, fueron abordados e intimidados por cinco sujetos, quienes les exigieron indicar la ubicación de su domicilio. El objetivo, de acuerdo con la policía, era trasladarse hasta la vivienda para sustraer dinero y otras especies.

    Los sospechosos obligaron a las víctimas a movilizarse con ellos hasta el inmueble, ubicado en La Florida. Sin embargo, durante el trayecto una de las personas retenidas logró advertir de la situación a un vecino.

    “Una de las víctimas, en forma oportuna, logra dar aviso de esta situación a un vecino, quien rápidamente toma contacto con personal de la Subcomisaría Los Quillayes”, explicó el coronel Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera.

    Los funcionarios se trasladaron hasta el domicilio y permanecieron en el lugar a la espera de la llegada de los vehículos. Una vez que los automóviles llegaron, los efectivos policiales intervinieron y detuvieron a los cinco involucrados. Los sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados por los funcionarios.

    Las cuatro víctimas fueron encontradas con vida.

    Dos armas y 27 cartuchos incautados

    Durante el procedimiento, Carabineros incautó un arma de fuego, otra de aire comprimido y un cargador extendido con 27 cartuchos de nueve milímetros. La segunda arma será sometida a peritajes para determinar sus características y establecer si se encontraba apta para efectuar disparos.

    Los dos adultos detenidos tienen 36 y 19 años y, según informó el coronel Toledo, registran antecedentes por receptación de vehículos motorizados. Los antecedentes de los adolescentes incluyen causas vinculadas con porte de drogas.

    La policía investiga si el grupo había participado anteriormente en delitos cometidos mediante la misma modalidad. “Es materia de investigación si es que habrían cometido algún otro delito de similares características”, señaló el prefecto.

    Primer caso detectado con esta modalidad

    El prefecto Toledo indicó que “es primera vez que nos encontramos ante una situación de estas características” mediante el falso requerimiento de un servicio mecánico.

    El coronel llamó a las personas que ofrecen productos o servicios mediante redes sociales a verificar previamente la identidad y las intenciones de quienes las contactan, además de evitar la entrega de antecedentes sobre su domicilio, bienes y pertenencias.

    Los cinco detenidos pasaron este sábado a audiencia de control de detención por los delitos de secuestro y porte de arma de fuego.

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