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    EN VIVO

    Repasa el triunfo lleno de goles de Colo Colo ante Everton que lo sigue alejando en la cima de la Liga de Primera

    El Cacique se impuso a los ruleteros en Viña del Mar, agrandando la brecha que los separa de sus escoltas.

    Everton recibe en Viña del Mar al líder Colo Colo MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Everton 3-4 Colo Colo

    Actualiza el relato

    ¡Nos despedimos!

    Cerramos la transmisión del duelo entre Everton y Colo Colo. Los invitamos a leer la crónica del partido en El Deportivo.

    ¡Final del partido!

    90′+6′. Colo Colo se queda con un triunfazo lleno de goles ante Everton y sigue siendo el puntero absoluto de la Liga de Primera.

    Tarjeta amarilla en Everton

    90′+2′. Braian Martínez simula un penal y Garay no le cree.

    Tiempo de adición

    90′. Se jugarán seis minutos más en Sausalito.

    Tarjeta amarilla en Colo Colo

    89′. Lautaro Pastrán se gana la cartulina por una falta sobre Moya.

    Maureira, firme

    88′. El golero saca una mano cuando Emiliano Ramos intentaba sorprender con un remate desde fuera del área.

    Nuevo cambio en Colo Colo

    87′. Entra Lautaro Pastrán por el goleador Maxi Romero.

    Último cambio en Everton

    83′. Braian Martínez reemplaza a Lucas Soto.

    Doble cambio en Colo Colo

    79′. Ingresa Matías Fernández y el canterano Alonso Olguín. Sale Leandro Hernández y Álvaro Madrid.

    Nuevo cambio en Everton

    78′. Gustavo Charrupí ingresa por Josué Ovalle.

    Pudo ser el quinto

    77′. Jeyson Rojas llegó por la derecha e intentó quebrar la fortaleza de González con un disparo con el empeine. La pelota solo toca por el costado de la red.

    Triple cambio en Everton

    73′. A la cancha Emiliano Ramos, el Chorri Palacios y Andrés Arroyo. Sale Nicolás Montiel, Julián Alfaro y Vicente Fernández.

    Cambio en Colo Colo

    69′. Entra Claudio Aquino por Tomás Alarcón.

    ¡Gol de Colo Colo!

    62′. Maximiliano Romero vuelve a sacar provecho del mal posicionamiento del fondo evertoniano. El argentino queda solo tras un pase de Hernández y la vuelve a picar para poner al Cacique en ventaja.

    ¡Gol de Everton!

    55′. En un festival de goles (y también de errores). Tomás Alarcón se duerme en el fondo y Julián Alfaro le come la espalda. El ex Universidad de Chile define de cachetada en la entrada del área, cuando nadie lo puede creer en Colo Colo.

    ¡Gol de Colo Colo!

    53′. El primer golpe del segundo tiempo lo da el Cacique. Tras un centro desde la derecha por parte de Madrid, Leandro Hernández arremete por el palo izquierdo y la ajusta de manera sutil a un costado de la portería del Nacho González.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. Everton y Colo Colo ya disputan el complemento en el Sausalito de Viña del Mar.

    Cambio en Colo Colo para el segundo tiempo

    45′. Ingresa Francisco Marchant por Diego Ulloa.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+6′. En un partido lleno de goles, Everton y Colo Colo igualan 2-2 en el Sausalito de Viña del Mar.

    ¡Gol de Everton!

    45′+5′. Alan Medina ejecuta de forma perfecta el lanzamiento y se inscribe con un doblete. Partidazo en Viña del Mar.

    ¡Penal para Everton!

    45′+3′. Se sanciona la mano de Alarcón y hay oportunidad del empate ruletero.

    ¡Hay revisión en el VAR!

    45′+3′. El árbitro Garay parte rumbo al monitor para mirar una mano de Tomás Alarcón.

    ¡Gol de Colo Colo!

    42′. La ley del ex se hace presente en Viña del Mar. Álvaro Madrid finiquita el ataque de los albos con un disparo rasante, imposible para el alcance del Nacho González. El Cacique lo remonta para seguir más puntero que nunca.

    ¡Maureira se reivindica!

    38′. En un error insólito, Arturo Vidal le cede el balón a Alan Medina. El autor del gol evertoniano sacó un disparo con furia y el portero albo la despeja con las palmas abiertas.

    ¡Gol de Colo Colo!

    31′. El Cacique reacciona y logra el empate. Gran pase filtrado de Madrid para Maxi Romero, que define con una jerarquía notable. El argentino la pica ante la salida del Nacho González y logra una anotación de tremenda factura.

    ¡Gol de Everton!

    24′. Alan Medina aprovecha un fallo garrafal de Maureira y marca el primero del partido. El portero albo, de forma inexplicable, se queda anclado en lugar de salir a achicar. Esto es aprovechado por el jugador ruletero, que no lo perdona en el mano a mano.

    ¡Maureira salva al Cacique!

    13′. El golero alba evita el gol ruletero, luego de una contorsión de Montiel que amenazaba con colarse por el centro de la portería. Es más el local.

    Tarjeta amarilla en Everton

    9′. Nicolás Montiel le da un pisotón tremendo a Tomás Alarcón y es amonestado. La jugada fue al límite de la roja.

    ¡Gol anulado en Everton!

    7′. Julián Alfaro convertía el primer gol de los rulteros, tras quedar mano a mano con Maureira. El delantero, eso sí, es detectado en fuera de juego y el tanto no sube al marcador.

    La primera es para Everton

    4′. Montiel le gana en la barrida a Sosa y queda en posición inmejorable para marcar el gol. Sin embargo, un cruce de Villagra termina salvando a Colo Colo y mandando la pelota al córner.

    ¡Inicia el partido!

    1′. Ya se juega en Viña del Mar. Everton recibe a Colo Colo.

    La oncena de Colo Colo

    La alineación de Everton

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva tranmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Everton y Colo Colo en la Liga de Primera.

    Más sobre:En vivoMinuto a minutoColo ColoEvertonLiga de Primera

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