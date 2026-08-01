Accidente aéreo en Perú: 13 personas mueren durante sobrevuelo turístico en las Líneas de Nazca. Imagen referencial.

Trece personas murieron este sábado luego de que una avioneta turística se estrellara en el sector de Pueblo Viejo, cerca de las Líneas de Nazca, en el sur de Perú.

La aeronave transportaba a 11 pasajeros y dos tripulantes. De acuerdo con la información entregada por la policía peruana, no hubo sobrevivientes. Hasta ahora, las autoridades no han informado las identidades ni nacionalidades de las víctimas.

El accidente ocurrió pasadas las 13.00 horas, cuando la nave de la empresa AeroDiana realizaba un vuelo turístico sobre uno de los principales atractivos arqueológicos del país.

La Municipalidad Provincial de Nasca informó que el avión había despegado desde la ciudad de Pisco con dirección a los geoglifos ubicados en el desierto de la Región de Ica.

Equipos de Bomberos y de la Policía Nacional trabajaron en el lugar del siniestro, mientras el Ministerio Público dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue regional.

Las circunstancias del accidente todavía no han sido establecidas. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación inició la recopilación de evidencias técnicas para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

La municipalidad indicó que la investigación y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a los organismos especializados.

El siniestro ocurrió un día después de que los denominados vientos Paracas afectaran la Región de Ica. En Pisco se registraron ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora y las condiciones meteorológicas obligaron a suspender temporalmente algunos vuelos turísticos. Hasta ahora, las autoridades no han vinculado ese evento con el accidente.

Accidentes anteriores

La zona ya ha registrado otros accidentes relacionados con los sobrevuelos turísticos.

En febrero de 2022, una avioneta se estrelló cerca del aeródromo María Reiche y dejó siete fallecidos, entre ellos dos turistas chilenos y tres neerlandeses.

En 2010, otras seis personas —cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos— murieron después de que una aeronave cayera tras sobrevolar las líneas.

Las Líneas de Nazca corresponden a un conjunto de figuras geométricas y representaciones de animales trazadas en el desierto peruano hace más de 2.000 años. Por sus dimensiones, muchas de ellas pueden apreciarse completamente solo desde el aire.