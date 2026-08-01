Una insólita cesión a Maureira y errores defensivos: el complicado primer tiempo de Arturo Vidal ante Everton

Una insólita cesión a Maureira y problemas defensivos: el complicado primer tiempo de Arturo Vidal ante Everton.

Arturo Vidal tuvo un complicado primer tiempo en Colo Colo ante Everton. El King se ha visto superado como pocas veces en el año. No solo ante la velocidad de los atacantes, también en las entregas, un aspecto donde suele tener números positivos.

Por ejemplo, algunas perdidas en la salida del exseleccionado nacional han obligado a intervenciones directas del arquero Gabriel Mauereira.

Ubicado como defensor, el futbolista de 39 años tuvo la situación más insolita a los 44 minutos, cuando una cesión complicó al guardameta, que se vio obligado a intervenir con la manos.

Tras la acción, el árbitro Cristián Garay marcó el tiro libre indirecto. La jugada derivó en un tiro de esquina que a la postre fue penal para Everton, tras mano de Álvaro Madrid. Anotó Alan Medina y significó el 2-2 al cierre de la primera parte.

En Viña del Mar, el encuentro inició con el local jugando mejor. Esto se vio reflejado en la apertura de la cuenta de Medina (24′). Sin embargo, los dirigidos por Fernando Ortiz reaccionaron al primer golpe y lo dieron vuelta con dos llegadas, en las que anotaron Maximiliano Romero (32′) y Madrid (42′). Luego vino el empate de penal.