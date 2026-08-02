Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

La red comienza sus operaciones con estación Santa Isabel cerrada

Por quinto día consecutivo Metro señaló por medio de su sitio web que la estación Santa Isabel de Línea 5 “estará cerrada y sin detención de trenes”, manteniendo un “cierre temporal”.

Por precaución en estos días de lluvia, la cuenta del sistema de transportes recalcó que las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 operan a una velocidad reducida. Esto podría generar un mayor tiempo de espera al habitual.

Al igual que en otra ocasiones el cierre de las estaciones y el cese de sus servicios está programado para las 23 horas de este día.