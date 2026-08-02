Temblor hoy, domingo 2 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 2 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

09:16 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 45 km al noroeste de Camiña y a una profundidad de 14 km.

08:42 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 16 km al este de Calama y a una profundidad de 107 km.

06:54 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 48 km al oeste de Patache y a una profundidad de 30 km.

05:04 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 85 km al noreste de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 224 km.

04:49 horas

Sismo de magnitud 4.6, ocurrido a 68 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 211 km.

02:26 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 66 km al suroeste de Ollagüe y a una profundidad de 130 km.

02:20 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 143 km al oeste de Pichilemu y a una profundidad de 10 km.

00:18 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 90 km al sur de Ilo y a una profundidad de 19 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: