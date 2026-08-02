El creciente turismo brasileño aumenta transacciones y comercios adheridos al Pix en Chile

Pix, el sistema de pagos instantáneos que creó el Banco Central de Brasil en 2020, no solo lo usan los brasileños en Brasil, sino también los turistas que visitan ese país.

Es más, desde 2024 Pix también está disponible para los brasileños que visitan Chile, ya que desde hace pocos años este servicio es ofrecido a los comercios por un par de entidades, “lo que no está regulado ni es supervisado en el país”, según dijo el Banco Central de Chile en el informe de sistemas de pago de agosto de 2025.

Cada vez son más los comercios que tienen disponible este método de pago en Chile, concentrados en el sector turístico, en un contexto donde “Brasil continúa consolidándose como el principal mercado internacional para el turismo chileno durante la temporada de invierno. Entre junio y septiembre proyectamos la llegada de cerca de 350 mil turistas brasileños”, comenta Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur. La cifra es 6% menor que en el invierno de 2025, una “normalización después de dos temporadas excepcionalmente altas”, dice.

Las dos empresas que se han enfocado en integrar Pix a comercios locales proyectan un gran aumento del uso de este medio de pago en Chile. Al menos eso han observado este año Pago Virtual del Sur (PVS), una fintech de origen argentino que se lanzó oficialmente en Chile en 2024; y la chilena VirtualPOS, que si bien empezó a procesar pagos en 2021, recién incorporó la opción de pagar con Pix en mayo de 2025.

Germán Cerrato, gerente general de PVS en Chile, comenta que la red de comercios que tienen como clientes y que aceptan Pix en Chile en julio es un 133% más grande que hace un año. “No es un dato de un mes: en mayo el crecimiento interanual ya era del 117%, y en junio del 131%. La tendencia es consistente y acelerada”, afirma.

Cerrato asegura que “cada mes del año suma nuevos puntos de venta: restaurantes, hoteles boutique, arrendadoras de equipos de ski, tiendas de souvenirs, operadores turísticos. El comercio chileno asociado directamente al turismo está llegando a un umbral en el que rechazar Pix es la excepción, no la norma”.

Algo similar están observando en VirtualPOS. Cristian Porflitt, CEO de la compañía, explica que la red de comercios activos que tienen casi se duplicó, “con una diversificación clara de rubros. Si en 2025 el uso se concentraba en agencias de viaje y turismo de montaña, en 2026 se sumaron con fuerza los hoteles y alojamiento, el rent a car y transporte, y los restaurantes, consolidando un ecosistema turístico completo. Y los resultados siguen al alza”.

Desde el restaurante The Loft, ubicado en el MUT, explican que incorporaron este método de pago que es el favorito de los brasileños, ya que así no tienen comisiones internacionales. El dueño de The Loft, Raúl Yáñez, comenta: “Incorporamos Pix, el sistema de pagos más utilizado en Brasil. Queremos que quienes nos visitan desde ese país puedan pagar de la forma que les resulta más natural, rápida y segura, sin preocuparse por cambios de moneda, efectivo o tarjetas”.

Compras con Pix al alza

Bajo este escenario, las compras que los brasileños han hecho con Pix en Chile han aumentado, sobre todo en los últimos 15 días, cuando se intensificó la temporada de nieve. Porflitt comenta que “aunque este 2026 la nieve tardó más en llegar que el año pasado, ya hemos procesado cerca de US$1 millón, cifra que en 2025 correspondió al total del año completo. Solo en junio y julio, VirtualPOS más que duplicó su volumen procesado en Pix respecto al mismo período de 2025, y según el comportamiento de las últimas semanas, nuestra meta de procesar US$10 millones sigue firme”.

Porflitt, de VirtualPOS, agrega que “el crecimiento no vino únicamente de un mayor número de transacciones, sino también de compras de mayor valor: el ticket promedio subió un 54%, de US$102 a US$157. Esto refleja que el turista brasileño está usando Pix para consumos más altos, como alojamiento, paquetes de ski y tours”.

Por su parte, Cerrato cuenta que en PVS, “comparado con el mismo período del año anterior, las transacciones crecieron 34% en junio y 46% en julio. En términos de evolución mensual, la temporada arrancó en mayo con un alza de 44% respecto a abril, junio fue el salto grande con 123% sobre mayo, y julio siguió creciendo sobre junio un 79%”.

Respecto del volumen de ventas con Pix, Cerrato afirma que “comparado con el mismo período del año anterior, el volumen creció 31% en junio y 34% en julio. En evolución mensual, mayo creció 50% sobre abril, junio más que duplicó a mayo (113%), y julio volvió a crecer sobre junio cerca de un 90%”.