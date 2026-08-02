Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

“No es poco decirle ‘ladrón’, ‘presidiario’ y ‘basura’ al presidente de un país amigo y vecino que, además, es nuestro principal socio comercial: 31.195 millones de dólares intercambiados en 2025, récord en 13 años, lo acreditan. Dos preguntas surgen inmediatas. ¿Era necesario? ¿Para qué?”.

La pregunta se la hace el editor del diario argentino Clarín, Pablo Vaca, a raíz del impasse diplomático protagonizado por el presidente argentino, Javier Milei, luego de las duras declaraciones que formuló contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades del país durante un acto político realizado el 25 de julio en Sao Paulo, donde se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, Milei lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de “presidiario”, y cuestionó al gobierno brasileño, al que describió como integrado por “socialistas ladrones”. Además, expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro como el candidato capaz de “detener a Lula” en las elecciones de octubre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro en Sao Paulo. Foto: @BolsonaroSP en X

El presidente argentino también cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, luego de afirmar que el magistrado le había negado un pedido para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, intentar derogar por la fuerza el orden democrático de Brasil, atentar contra instituciones del Estado y causar daños a bienes públicos protegidos durante el asalto de sus seguidores a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023.

Los insultos de Milei recibieron una rápida respuesta: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, y al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, para que dieran explicaciones. “En términos diplomáticos, la iniciativa demuestra un profundo descontento entre ambos países”, comentó el diario Folha de Sao Paulo en su editorial, donde calificó la performance del presidente argentino como una “ópera bufa”.

Milei atacó al actual mandatario brasileño, Lula da Silva: lo incluyó entre “los zurdos de mierda” y “la basura socialista”, a los que llamó a derrotar en Brasil y en toda América Latina



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Para Merval Pereira, columnista del diario O Globo, “Invitar a Milei fue un gran error por parte de Flávio Bolsonaro”. “El lenguaje y el comportamiento del presidente argentino Javier Milei durante su visita a Brasil fueron totalmente inapropiados. Es una persona que desconoce los límites de la presidencia”, señaló en un artículo de opinión. “No fue un ‘timing’ correcto para una campaña electoral popular. La actitud de Milei era la de un líder populista, pero no representa una presidencia admirada y respetada en Brasil. No existe ninguna conexión política entre Brasil y Argentina; al contrario, hay competencia, y no sé si eso beneficia a Flávio”, insistió.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par argentino, Javier Milei, durante la 67ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en Foz do Iguacu, Brasil, el 20 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Lucio Tavora [e]LUCIO TAVORA

Desde Argentina, en tanto, el influyente columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, se refirió a Milei como “un presidente con el método del escrache”. “Nunca antes se había visto a un presidente tratar de la manera que Milei trató a Lula o a un juez supremo de un país extranjero sin que estos le hayan hecho nada ni le hayan dicho nada. Pero, ¿es una estrategia sobreactuada de Milei ante una sugerencia de Trump o responde de algún modo a la necesidad de Milei de volver a la furia que lo hizo presidente en 2023?”, se preguntó Morales Solá.

Y agregó: “La falta de respeto a la investidura presidencial de otro presidente le resta autoridad moral a un jefe del Estado para reclamar el respeto a su propia investidura. En síntesis, lo que Milei provocó con Brasil tiene el tamaño de una gravedad nunca vista antes”.

El presidente brasileño tildó de “payasada” la actuación de su par argentino en San Pablo, donde lanzó una catarata de insultos en su contra. “Yo no dije nada porque mi relación es la de un jefe de Estado”, afirmó.https://t.co/8EmAuu3bLy pic.twitter.com/LbEcUut96p — Página|12 (@pagina12) July 31, 2026

En busca de explicaciones a la actitud de Milei, Morales Solá citó el comentario de un alto funcionario del gobierno argentino, quien aseguró que el “alboroto” del inquilino de la Casa Rosada durante su “furioso” fin de semana en Brasil “fue una sobreactuación del presidente argentino por una sugerencia de Donald Trump para que ayude a la familia Bolsonaro en el país vecino y perjudique al actual mandatario brasileño Lula da Silva. Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro el próximo 4 de octubre”.

“Este Bolsonaro es hijo del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 27 años de cárcel por el delito de liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023 para impedir que Lula asumiera la presidencia. Pero ningún funcionario del gobierno dice saber si Trump le pidió tanto a Milei o si este decidió por su cuenta llegar hasta donde ningún otro presidente argentino había llegado en sus controversias internacionales”, escribió.

“Para Milei y, en especial, para Trump, la idea de entorpecer un nuevo período de Lula en Brasil resulta crucial”, señaló el analista Eduardo van der Kooy en Clarín, que habla de una “tarea sucia, compleja”, que lleva adelante el líder libertario “a fin de congraciarse un poco más” con el inquilino de la Casa Blanca.

LULA NINGUNEÓ LAS CRÍTICAS DE MILEI: "¿QUIÉN ES ESE TIPO?"



El presidente de Brasil contestó con ironía cuando le preguntaron por los cuestionamientos e insultos que el argentino lanzó el sábado: "¿Quién es ese tipo?", dijo. La declaración se dio luego de que Brasil convocara a… pic.twitter.com/tHyq87lqm0 — Clarín (@clarincom) July 28, 2026

Lula le respondió a Milei días después de que el argentino le propinara insultos en su propio país y en plena campaña electoral. “Ustedes vieron la payasada que hizo aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es la de un jefe de Estado. No voy a entrar en un intercambio de palabras con ‘esa cosa’”. “A mí me gusta el pueblo argentino”, aclaró el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y añadió: “Aprendí muy pronto que no soy ni mejor ni peor que nadie. Quiero estar en igualdad de condiciones. Y mientras yo sea presidente y esté vivo, nadie de afuera se va a entrometer en las elecciones brasileñas”.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, se reunió en Brasilia con el embajador en Argentina, Julio Bitelli, que fue llamado a consultas. Sobre el posible regreso del diplomático, desde Itamaraty aseguraron al diario Página/12 que “el asunto permanecerá bajo revisión”. En esa línea, añadieron que “depende de que se completen distintos trámites formales”, pero también “de cómo evolucione la situación”.

'Quem é esse cara?', diz Lula ao ser questionado sobre Milei https://t.co/clbFNTWtFi pic.twitter.com/rysX98BmhO — g1 (@g1) July 27, 2026

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”, indicó el gobierno de Brasil.

La rueda sigue girando

A juicio del diario El País, los insultos del presidente argentino Javier Milei a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “abrieron la mayor crisis diplomática de los últimos tiempos entre los dos países, un nuevo tropiezo que es una constante de los últimos años”. “No obstante, a pesar de la pésima o nula relación personal entre los dos, las principales economías de América del Sur han aprendido a convivir con esas diferencias. No hay sintonía en los palacios, pero la rueda sigue girando”, afirma el periódico.

Las diferencias, a nivel ideológico y económico, están por todas partes, y donde más se sienten es en el Mercosur, apunta el medio. Los dos países son los pilares del grupo y cada uno mira en una dirección: para Lula, tiene que fortalecerse, porque es la única manera de que Sudamérica tenga una voz en el mundo. Para Milei, es una pesada losa que le impide negociar libremente. Aun así, y aunque esas diferencias han ralentizado al grupo, no han impedido que se firmara el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un hito después de dos décadas de negociaciones.

Milei volvió a apuntar contra Lula Da Silva y lo acusó de financiar la campaña antiargentina https://t.co/7nmtTGzEYk pic.twitter.com/nxUvCwfZAo — El Cronista (@Cronistacom) July 26, 2026

El intercambio comercial tampoco parece haberse resentido: el año pasado el comercio bilateral alcanzó los 31.200 millones de dólares, el valor más alto en 13 años. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas, y Argentina compra buena parte de los productos industriales de Brasil. El año pasado, las exportaciones brasileñas al país vecino crecieron por encima del 30%, sobre todo gracias a la industria del automóvil. “El divorcio aquí es impensable: un auto fabricado en la periferia de Sao Paulo puede tener un motor procedente de Córdoba. La interdependencia es total”, grafica El País.

Rafael Duarte Villa, analista de la Universidad de Sao Paulo, cree que el impasse diplomático “puede afectar más en lo inmediato las relaciones políticas que las relaciones comerciales”. “Si la relación comercial se politizara, es decir, si los sectores políticos brasileños estuviesen dispuestos a ser sensibles a las ofensas de Milei contra Lula, entonces ciertamente Argentina tendría mucho que perder, porque su industria, su comercio depende mucho de Brasil”, explica el experto a La Tercera.

“Pero eso no va a acontecer, porque los actores económicos en esas circunstancias tienden a aislar las crisis políticas y a seguir su propia lógica de mercado. Entonces, las relaciones comerciales no van a ser muy afectadas y van a continuar sus normalidades, a pesar de su disonancia en las relaciones políticas”, vaticina.

Lula 🇧🇷 "Mientras yo viva, la derecha no volverá a gobernar este país. Si quieren venir Trump y Milei a ayudarlos, QUE VENGAN. Yo no quiero ayuda de afuera: quiero la ayuda del pueblo brasileño para MANTENER LA DEMOCRACIA" pic.twitter.com/AkU7sNKBEu — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 2, 2026

Pero el politólogo argentino Julio Burdman reconoce que los impasses diplomáticos no se limitan a las actuales administraciones en Argentina y Brasil. “Hay un desacople de hace rato, no es solamente de este período, también del período anterior, cuando Jair Bolsonaro estaba al frente y en nuestro caso teníamos a Alberto Fernández. Hay un desacople entre lo que pasa en el nivel más alto, digamos, de los jefes y lo que pasa en el nivel más bajo de cómo funciona la política después. En el nivel más alto se produce todo este tipo de chisporroteos y cruces retóricos -como consecuencia de la forma en que se comunica en esta época, de las grandes tendencias a la polarización que se producen-, pero en el nivel bajo después las cosas siguen funcionando, porque, te repito, ya llevamos dos períodos de este tipo de problemas, pero nada se corta, todo sigue igual. Se sigue comerciando, todos los vínculos continúan bien”, dice a La Tercera.

Con todo, Duarte Villa cree que en esta ocasión Milei con sus ataques a Lula “gana puntos en relación a la administración Trump, especialmente en sectores menos pragmáticos y más ideológicos, como el Departamento de Estado, en este momento encabezado por Marcos Rubio”. “O sea, hace un trabajo político sucio como una manera no solamente de consolidar una alianza argentino-estadounidense, sino también que intenta cosechar triunfos que puedan mostrar a Estados Unidos que él está cumpliendo un servicio. Y, claro, con eso Argentina puede consolidar algún grado de influencia junto al Departamento de Estado o también obtener potenciales ventajas en el futuro, como créditos, como mercados. O sea, políticamente, para Milei, a pesar de su aparente irracionalidad, ese es su movimiento”, concluye.