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    Lo que tienes que sabes: domingo 2 de julio

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández

    La Moneda aun no termina de sacar adelante su Ley de Reconstrucción, y los partidos que respaldan al gobierno de José Antonio Kast -partiendo por el republicano, el que él mismo fundó- ya pelean por qué proyecto más cercano a sus idearios van a relevar después. Un desorden que inquieta un poco: las cifras de desempleo conocidas esta semana -un 9,4% a nivel nacional- y el respaldo al Ejecutivo en torno al 35% harían pensar que su labor estaría concentrada en esa urgencia y en amarrar temas que ayudaran a La Moneda a salvar su línea de flotación.

    Pero no parece así. Esta semana, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó la idea de privatizar Codelco, tema que luego fue matizando -al parecer- al ver que no había suficiente agua en la piscina. Porque ni el gobierno ni los demás partidos están de acuerdo con empujar esta iniciativa, que genera una enorme resistencia en la oposición. No sería tema lo de Squella, si no fuera porque en las últimas semanas tanto los republicanos como los libertarios se han peleado qué temas levantar. Si los primeros se abocaron a la cuprífera estatal, los segundos lo hicieron con el proyecto “Escucha su corazón” y directamente emplazaron al gobierno a empujar la “batalla cultural”, algo que va más allá de los temas valóricos y que el propio Kast afirmó en campaña que no haría si es que llegaba a La Moneda. “No nos acomoda”, dice en esta edición la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, cuyo partido también ha planteado proyectos que están fuera del concepto de “gobierno de emergencia”. Ella defiende que son temas que responden a la coyuntura y que no generan divisiones en el oficialismo. Así las cosas, parece tímido el llamado que hizo Kast esta semana a sus partidos, al cuestionar a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno. “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?, ¿en las ocupaciones principales que tenemos que tener?, ¿en ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta?”, dijo. Habrá que ver qué tan hábil es el Mandatario y su equipo más cercano para lograr mantener viva la promesa de que el suyo será un gobierno de emergencia.

    Un rasgo de ese desorden se vio esta semana entre el canciller Francisco Pérez Mackenna y sus pares Fernando Barros (Defensa) y Jaime Campos (Agricultura) en torno a los nuevos aranceles impuestos por EE.UU. a Chile. El gobierno se está moviendo con extrema cautela en este escenario que a todas luces pone cuesta arriba la apuesta de Kast de privilegiar las relaciones con ese país.

    Más sobre:José Antonio KastLey de Reconstrucción

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