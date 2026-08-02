Temblor se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

Durante la noche de este sábado se registró un sismo de baja intensidad, que fue percibido en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en la zona central del país.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 21.21 horas, y fue de magnitud 4,6.

Asimismo, el epicentro se situó a 28 kilómetros al oeste de la comuna de El Tabo, en la Región de Valparaíso, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 32 kilómetros.

Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.