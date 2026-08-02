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    Temblor se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

    El epicentro se situó a 28 kilómetros al oeste de la comuna de El Tabo.

    Por 
    Roberto Martínez

    Durante la noche de este sábado se registró un sismo de baja intensidad, que fue percibido en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en la zona central del país.

    Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 21.21 horas, y fue de magnitud 4,6.

    Asimismo, el epicentro se situó a 28 kilómetros al oeste de la comuna de El Tabo, en la Región de Valparaíso, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 32 kilómetros.

    Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

    Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

    Más sobre:TemblorSismoRegión de ValparaísoRegión MetropolitanaCentro Sismológico NacionalSenapredNacional

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